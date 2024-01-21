"Пэлас" составляет шорт-лист кандидатов на замену Ходжсону

"Кристал Пэлас" начал составлять шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Рою Ходжсону.

76-летний Ходжсон находится в очень шаткой позиции из-за неудовлетворительных результатов в последние недели. "Пэлас" опасно приблизился к зоне вылета Премьер-Лиги и вылетел из Кубка Англии.



В субботу "Пэлас" потерпел безвольное поражение 5:0 в гостях у "Арсенала" и теперь может похвастать лишь одной победой в 12 последних матчах.



Как сообщает Daily Mail, в идеале президент "орлов" Стив Пэриш хотел бы отложить смену главного тренера до лета, когда истекает контракт Ходжсона, однако результаты могут заставить его вмешаться раньше.



Утверждается, что шорт-лист "Пэлас" включает в себя бывшего наставника "Ноттингем Форест" Стива Купера и экс-рулевого "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги. Оба специалиста находятся без работы, и это еще один фактор, поторапливающий Пэриша.



Добавим, на матче "Пэлас" против "Арсенала" был замечен бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер, но об интересе к нему со стороны "орлов" ничего не сообщается.