Тоуни вернулся и забил

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни отметил свое возвращение на футбольное поле голом и победой против "Ноттингем Форест".

Как и обещал главный тренер "Брентфорда" Томас Франк, отбывший восьмиматчевую дисквалификацию Тоуни с капитанской повязкой вывел "пчел" на субботний матч Премьер-Лиги.



"Брентфорд" пропустил уже на третьей минуте, когда зрелищный дальний удар нанес Данило, однако "пчелы" ответили своим быстрым голом. Это как раз Тоуни поразил ворота "Форест" со штрафного, пробив низом.



Во втором тайме команды еще раз обменялись голами, а решающий момент случился на 68-й минуте, когда Нил Мопе своим голом принес "Брентфорду" победу со счетом 3:2.



Добавим, Тоуни забил свой первый гол с 29 апреля, когда он также отличился против "Форест".



"Брентфорд" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче



