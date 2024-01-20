Беррада станет новым исполнительным директором "Юнайтед"

Омар Беррада Омар Беррада из "Манчестер Сити" станет новым исполнительным директором "Манчестер Юнайтед".

В ноябре "Юнайтед" анонсировал расставание со своим исполнительным директором Ричардом Арнольдом в конце календарного года.

Арнольд покинул "Юнайтед" перед тем, как британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба с "Олд Траффорд".

Как сообщает The Athletic, поиски замены Арнольду привели "Юнайтед" к Берраде, который сыграл ключевую роль в успехах "Сити" на футбольном поле и за его пределами в последние годы.

Беррада, прежде поработавший в "Барселоне", трудился директором по футбольным операциям City Football Group, и родительская компания "Сити" уже подтвердила расставание с Омаром, который теперь находится в ожидании своего назначения в "Юнайтед".


Метки Беррада, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 611

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 20.01.2024 22:06 # halamadrid94
    Потопит манков окончательно. Будет своим кротом на Олд Траффорд.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: