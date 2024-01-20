Беррада станет новым исполнительным директором "Юнайтед"
Омар Беррада из "Манчестер Сити" станет новым исполнительным директором "Манчестер Юнайтед".
В ноябре "Юнайтед" анонсировал расставание со своим исполнительным директором Ричардом Арнольдом в конце календарного года.
Арнольд покинул "Юнайтед" перед тем, как британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба с "Олд Траффорд".
Как сообщает The Athletic, поиски замены Арнольду привели "Юнайтед" к Берраде, который сыграл ключевую роль в успехах "Сити" на футбольном поле и за его пределами в последние годы.
Беррада, прежде поработавший в "Барселоне", трудился директором по футбольным операциям City Football Group, и родительская компания "Сити" уже подтвердила расставание с Омаром, который теперь находится в ожидании своего назначения в "Юнайтед".
20.01.2024 22:00
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