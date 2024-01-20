Габриэль и Райс получили травмы против "Пэлас"

Деклан Райс Победа 5:0 над "Кристал Пэлас" обернулась для "Арсенала" проблемами со здоровьем защитника Габриэля Магальяэса и полузащитника Деклана Райса.

Именно Габриэль с подачи Райсом углового открыл счет на 11-й минуте матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" в воскресенье.

Вскоре Габриэль еще раз результативно сыграл при угловом, заставив голкипера "Пэлас" Дина Хендерсона совершить автогол.

Однако во втором тайме Райс почувствовал мышечное напряжение, в у Габриэля возник дискомфорт в колене, и теперь оба игрока будут обследованы медиками.

"Он (Райс) почувствовал некоторое напряжение. Я не знаю, в какой мышце. Но когда он говорит такое при счете 3:0, нет никакого смысла рисковать".

"То же самое с Габи. Он ощущал некоторый дискомфорт после единоборства в первом тайме, поэтому то был правильный момент для замены", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Габриэль, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1049



Поиск: