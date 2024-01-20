Триппьер согласился на переход в "Баварию"
Правый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер дал устное согласие на переход в "Баварию" в это трансферное окно.
Своей приоритетной целью по укреплению правого фланга обороны спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд рассматривает Норди Мукуиле из ПСЖ.
Однако согласование трансфера Мукуиле выглядит непростым, поэтому Фройнд готовится к тому, что ему придется обратиться к запасному варианту.
Этим запасным вариантом и является Триппьер, причем "Бавария" уже установила контакт с "Баварией" и заручилась устным согласием самого Кирана.
33-летний Триппьер полон желания присоединиться к своим партнерам по сборной Англии в лице Эрика Дайера и Харри Кейна в Мюнхене, сообщает Sky Sport Germany.
20.01.2024 20:00
Просмотров: 476
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Админ - ты продолжаешь что-то употреблять? Которая новость про игроков Ньюкасла и ты по прежнему лажаешь. Бавария установила контакт с Баварией! Ньюкасл уже не причём?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий