Триппьер согласился на переход в "Баварию"

Киран Триппьер Правый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер дал устное согласие на переход в "Баварию" в это трансферное окно.

Своей приоритетной целью по укреплению правого фланга обороны спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд рассматривает Норди Мукуиле из ПСЖ.

Однако согласование трансфера Мукуиле выглядит непростым, поэтому Фройнд готовится к тому, что ему придется обратиться к запасному варианту.

Этим запасным вариантом и является Триппьер, причем "Бавария" уже установила контакт с "Баварией" и заручилась устным согласием самого Кирана.

33-летний Триппьер полон желания присоединиться к своим партнерам по сборной Англии в лице Эрика Дайера и Харри Кейна в Мюнхене, сообщает Sky Sport Germany.


Метки Бавария, Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 20:00

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  1. brigadir 20.01.2024 20:19 # brigadir
    Админ - ты продолжаешь что-то употреблять? Которая новость про игроков Ньюкасла и ты по прежнему лажаешь. Бавария установила контакт с Баварией! Ньюкасл уже не причём?

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