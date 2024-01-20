Триппьер согласился на переход в "Баварию"

Правый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер дал устное согласие на переход в "Баварию" в это трансферное окно.

Своей приоритетной целью по укреплению правого фланга обороны спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд рассматривает Норди Мукуиле из ПСЖ.



Однако согласование трансфера Мукуиле выглядит непростым, поэтому Фройнд готовится к тому, что ему придется обратиться к запасному варианту.



Этим запасным вариантом и является Триппьер, причем "Бавария" уже установила контакт с "Баварией" и заручилась устным согласием самого Кирана.



33-летний Триппьер полон желания присоединиться к своим партнерам по сборной Англии в лице Эрика Дайера и Харри Кейна в Мюнхене, сообщает Sky Sport Germany.