Артета: "Стандарты — очень важно, но над ними мы работали меньше всего"

После победы 5:0 над "Кристал Пэлас" наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его команда не так много работала над стандартными положениями во время тренировочного сбора в Дубае.

Практически каждый угловой "Арсенала" в начале субботнего матча на "Эмирейтс" таил в себе угрозу. Как раз оба своих первых гола "Пэлас" и пропустил после розыгрышей "канонирами" угловых.



После матча Артета признал важность стандартов, однако во время зимнего перерыва "Арсенал" делал упор на другие аспекты игры.



"Стандартные положения — это очень важно. Реальность такова, что за последнюю неделю над стандартами мы работали меньше, чем над всеми остальными аспектами игры. Но в этом и красота — многие из вещей, над которыми мы работали, у нас получились".



"Я по-настоящему доволен "клин-шитом" — нам не хватало побед без пропущенных голов. А также количеством голов и тем, как эти голы были распределены, потому что это окажет очень хороший эффект на команду", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".