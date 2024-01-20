"Аль-Иттифак" обратился насчет Дукуре

"Аль-Иттифак" обратился к "Эвертону" насчет приобретения полузащитника Абдулая Дукуре.

На текущей неделе возглавляемый Стивеном Джеррардом "Аль-Иттифак" лишился Джордана Хендерсона, который, разочаровавшись в Саудовской Аравии, сбежал в "Аякс".



По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, "Аль-Иттифак" рассматривает Дукуре в качестве одной из своих ведущих целей на замену Хендерсону.



Саудовский клуб уже начал диалог с "Эвертоном", а также установил контакт с лагерем 31-летнего француза, выступающего за сборную Мали.



Дукуре является ключевым игроком для команды Шона Дайча, и "Эвертон" не хочет терять Абдулая посреди сезона, однако "ириски" находится в уязвимом положении из-за своих финансовых проблем.