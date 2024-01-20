"Арсенал" сокрушил "Кристал Пэлас"
Вернувшись после зимнего перерыва, "Арсенал" сокрушил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.
Восстановившись после травм, в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко и Габриэль Жезус. Давид Райя занял место в воротах, а также с первых минут появился Леандро Троссард относительно поражения от "Ливерпуля" в Кубке Англии.
У "орлов" произошло два изменения в старте относительно своего кубкового матча. Дин Хендерсон отправился на ворота, а Жан-Филипп Матета — на острие атак.
"Арсеналу" потребовалось только 10 минут, чтобы открыть счет. Деклан Райс неожиданно взялся подавать угловой, а Габриэль Магальяэс замкнул подачу партнера у дальней штанги — 1:0.
На 14-й минуте хозяева еще раз разыграли угловой, и после отскока от Джефферсона Лерма мяч полетел в крестовину.
"Пэлас" ничего не показывал впереди — до 33-й минуты, когда Райя неудачно вынес мяч на Лерма, но сразу же исправился, отразив мощный дальний удар Джефферсона.
А на 37-й минуте "канониры" сделали перевес в счете комфортным. Букайо Сако навесил с углового к дальней штанге, где Габриэль головой направил мяч в Хендерсона, от которого снаряд отскочил в ворота — 2:0.
В начале второго тайма у Троссарда была хорошая возможность сделать счет крупным, но у Леандро не получился удар в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого края штрафной от Жезуса.
Однако на 59-й минуте Троссард исправился, завершив контратаку "Арсенала". Леандро на резкой смене курса убрал в сторону Натаниэля Клайна и расстрелял ворота — 3:0.
Остаток матча сложился безмятежно для "канониров". "Орлы" не создали особых проблем Райе, если не считать отраженный Давидом удар Эберечи Эзе со штрафного.
А когда уже шло компенсированное время, Мартинелли дважды упрочил победу своей команды. Сперва Габриэль обводящим ударом с левого края штрафной поразил ворота Хендерсона — 4:0. А затем бразилец спокойно реализовал выход один на один — 5:0.
Два угловых и контратака позволили "Арсеналу" одержать комфортную победу. "Пэлас" был совершенно невыразителен, не проявив желания сражаться.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
20.01.2024 17:30
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Последние комментарии:
"Очень классно служить по контракту. Можете спокойно убивать людей, и вам никто ничего не сделает, не посадят. Ну и плюс, что можно на "сво" ловить нацистов, над ними издеваться, ставить на колени. Это придает гордости тебе, что ли. Ради такого был бы готов отправиться. Получать деньги, убивая людей... Вроде это неплохо".
(ответить)
Опа
Опа
В составе России будет вся Европа
Азия
Евразия
(ответить)
Тен Хаг хочет купить Бробби в январе
А если к лету не уволят то купит Хендерсона))
Едрить многоховОчка
(ответить)
Ливерпуль красный
Лондон красный
Манчестер красный
унитаз синий
(ответить)
арсосалка насасалка
(ответить)
5:0
Ой, как ща пуканы горят у пенсоживотных ахахаха
(ответить)
Короли Лондона кмоооон!
5:0 ахахахаха пенсоживотные сечете ?;)
(ответить)
Как же жаль, что Смит-Роу не выпускает в старте, а выпускает этого ленивого немца. Смит вышел и прям сука хорош был
(ответить)
Артета похоронил Ходжсона.
(ответить)
Неплохо, но судейке надо было свистнуть раньше, дабы не позорить седины Роя. Ждём вью Артеты о том, как он доволен своими игроками и что кризис с нереализацией преодолён.
(ответить)
Шикарный послепраздничный камбек!
(ответить)
20.01.2024 17:08 #
sausage
Пишут, что скорее наоборот, берут для использования в Челси. У них сейчас Чуквумека - говно собачье, Галлахера вполне возможно продадут. Остаются Энцо и Кайседа (оба сейчас тоже не торты). Учитывая то, что Лавиа и Угочукву прописались в лазарете, подстраховки этим двоим особой нет. Вот и решили отозвать Казадеи для возможной ротации.
Источник: http://fapl.ru/posts/105318/?c=1#c7883504
(ответить)
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