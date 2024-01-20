Вернувшись после зимнего перерыва, "Арсенал" сокрушил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0.

Восстановившись после травм, в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко и Габриэль Жезус. Давид Райя занял место в воротах, а также с первых минут появился Леандро Троссард относительно поражения от "Ливерпуля" в Кубке Англии.



У "орлов" произошло два изменения в старте относительно своего кубкового матча. Дин Хендерсон отправился на ворота, а Жан-Филипп Матета — на острие атак.



"Арсеналу" потребовалось только 10 минут, чтобы открыть счет. Деклан Райс неожиданно взялся подавать угловой, а Габриэль Магальяэс замкнул подачу партнера у дальней штанги — 1:0.



На 14-й минуте хозяева еще раз разыграли угловой, и после отскока от Джефферсона Лерма мяч полетел в крестовину.



"Пэлас" ничего не показывал впереди — до 33-й минуты, когда Райя неудачно вынес мяч на Лерма, но сразу же исправился, отразив мощный дальний удар Джефферсона.



А на 37-й минуте "канониры" сделали перевес в счете комфортным. Букайо Сако навесил с углового к дальней штанге, где Габриэль головой направил мяч в Хендерсона, от которого снаряд отскочил в ворота — 2:0.



В начале второго тайма у Троссарда была хорошая возможность сделать счет крупным, но у Леандро не получился удар в касание из района 11-метровой отметки после передачи с правого края штрафной от Жезуса.



Однако на 59-й минуте Троссард исправился, завершив контратаку "Арсенала". Леандро на резкой смене курса убрал в сторону Натаниэля Клайна и расстрелял ворота — 3:0.



Остаток матча сложился безмятежно для "канониров". "Орлы" не создали особых проблем Райе, если не считать отраженный Давидом удар Эберечи Эзе со штрафного.



А когда уже шло компенсированное время, Мартинелли дважды упрочил победу своей команды. Сперва Габриэль обводящим ударом с левого края штрафной поразил ворота Хендерсона — 4:0. А затем бразилец спокойно реализовал выход один на один — 5:0.



Два угловых и контратака позволили "Арсеналу" одержать комфортную победу. "Пэлас" был совершенно невыразителен, не проявив желания сражаться.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче