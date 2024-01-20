Тен Хаг хочет купить Бробби в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг вынашивает идею по приобретению нападающего "Аякса" Брайана Бробби в это трансферное окно.

Ранее в январе Бробби признался, что отказался последовать за Тен Хагом из Амстердама в Аякс летом 2022, когда Эрик только получил назначение в "Юнайтед".



По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" также контактировал с Бробби прошлым летом, и с тех пор стороны не прекращали общение.



Тен Хаг хотел бы заполучить Бробби уже в январе, но если не получится, то будет готов вернуться к этой идее по окончании сезона. Эрик и Брайан высоко ценят друг друга.



Источник добавляет, что "Аякс" не хочет продавать Бробби в январе. 21-летний голландец, забивший 13 голов и отдавший четыре результативные передачи в 25 матчах этого сезона, имеет в Амстердаме контракт до 2027 года.