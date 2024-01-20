"Брайтон" приобрел Валентина Барко

"Брайтон" объявил о приобретении универсала из "Боки Хуниорс" Валентина Барко за 10 миллионов долларов (7.9 млн. фунтов).

19-летний Барко, на счету которого 35 матчей за первую команду родной "Боки", заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2028.



Барко преимущественно играет на левом фланге — в качестве крайнего защитника, вингбека или вингера. Также Валентин может действовать в полузащите.



Барко известен тем, что является самым покупаемым тинейджером в футбольном менеджере Football Manager.



Барко выходил в стартовом составе на проигранный "Бокой" финал Кубка Либертадорес против "Флуминенсе" в ноябре, а сейчас находится в расположении сборной Аргентины U-23, которая пытается преодолеть отбор к Олимпийским играм в Париже.



