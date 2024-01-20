"Брайтон" приобрел Валентина Барко

Валентин Барко "Брайтон" объявил о приобретении универсала из "Боки Хуниорс" Валентина Барко за 10 миллионов долларов (7.9 млн. фунтов).

19-летний Барко, на счету которого 35 матчей за первую команду родной "Боки", заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2028.

Барко преимущественно играет на левом фланге — в качестве крайнего защитника, вингбека или вингера. Также Валентин может действовать в полузащите.

Барко известен тем, что является самым покупаемым тинейджером в футбольном менеджере Football Manager.

Барко выходил в стартовом составе на проигранный "Бокой" финал Кубка Либертадорес против "Флуминенсе" в ноябре, а сейчас находится в расположении сборной Аргентины U-23, которая пытается преодолеть отбор к Олимпийским играм в Париже.


Метки Барко, Бока Хуниорс, Брайтон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 16:00

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  1. chelsea-69 20.01.2024 17:59 # chelsea-69
    Не достаточно чОрный

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  2. quickelf 20.01.2024 16:58 # quickelf
    за 160 млн, это же универсал!

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  3. suddenly 20.01.2024 16:01 # suddenly
    Через два года в Челси за 100 млн продадут.

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