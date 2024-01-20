Хендерсон намекнул, что жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон намекнул, что его переход из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак" прошлым летом был ошибкой.

Проведя всего полсезона в "Аль-Иттифаке", Хендерсон досрочно прекратил свой контракт с саудовским клубом и на текущей неделе присоединился к "Аяксу".



На первой пресс-конференции в качестве игрока амстердамского клуба Хендерсона спросили, жалеет ли он о своем переходе в "Аль-Иттифак", и Джордан дал ясно понять, что совершил ошибку.



"Разумеется, это большое решение, учитывая то, сколько времени я пробыл в Саудовской Аравии, но они отнеслись к нему с полным уважением, и я благодарен за то, что все разрешилось правильным образом. Каждый пожал руки, и жизнь идет дальше".



"Если вы хотите называть происходящее в вашей жизни сожалениями и ошибками, то называйте. Но это ошибки лишь в том случае, если они научили вас чему-либо".



"Я многому научился там. Я не могу сказать ни одного плохого слова насчет Саудовской Аравии. У меня там появились друзья, с которыми я буду общаться всю жизнь".



"Там были и позитивные моменты. В конце концов это сложилось не так, как хотели обе стороны, но мы расстались в хороших отношениях", — цитирует Хендерсона Sky Sports.