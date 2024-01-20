Клопп чувствует, что зимний перерыв пошел на пользу "Ливерпулю"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что зимний перерыв пошел на пользу его команде.

В минувшую среду — спустя неделю после своего последнего матча — "Ливерпуль" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к воскресному выезду к "Борнмуту".

Может показаться, что перерыв случился не вовремя для "Ливерпуля", который набрал отличную форму, вырвавшись в лидеры Премьер-Лиги и выбив "Арсенал" из Кубка Англии.

Однако Клопп считает, что эта небольшая пауза пошла "Ливерпулю" исключительно на пользу. Юрген чувствует, что его команда полна желания преуспеть в остатке сезона.

"В пятницу была наша третья тренировка с момента возвращения, и ты мог видеть, что это было по-настоящему важно для каждого. Для каждого".

"Как бы им ни хотелось устроить себе каникулы, больше всего им нравится играть в футбол, и это по-настоящему круто видеть".

"Никто не хотел прерываться на три-четыре недели — мы посреди сезона, и нам нравится, как он пока что складывается".

"Мы предвкушаем то, что ждет нас впереди, но эти четыре дня были просто первоклассными. Мы сделали перерыв, и теперь мы готовы провести остаток сезона", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-krr 20.01.2024 14:46 # lfc-krr
    Рано говорить об этом. В январе всегда была просадка, кроме чемпионского сезона

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  2. sausage 20.01.2024 14:43 # sausage
    Надо признать, что перерывы никогда не шли на пользу Ливерпулю(

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  3. electric 20.01.2024 14:41 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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