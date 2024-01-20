Клопп чувствует, что зимний перерыв пошел на пользу "Ливерпулю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что зимний перерыв пошел на пользу его команде.
В минувшую среду — спустя неделю после своего последнего матча — "Ливерпуль" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к воскресному выезду к "Борнмуту".
Может показаться, что перерыв случился не вовремя для "Ливерпуля", который набрал отличную форму, вырвавшись в лидеры Премьер-Лиги и выбив "Арсенал" из Кубка Англии.
Однако Клопп считает, что эта небольшая пауза пошла "Ливерпулю" исключительно на пользу. Юрген чувствует, что его команда полна желания преуспеть в остатке сезона.
"В пятницу была наша третья тренировка с момента возвращения, и ты мог видеть, что это было по-настоящему важно для каждого. Для каждого".
"Как бы им ни хотелось устроить себе каникулы, больше всего им нравится играть в футбол, и это по-настоящему круто видеть".
"Никто не хотел прерываться на три-четыре недели — мы посреди сезона, и нам нравится, как он пока что складывается".
"Мы предвкушаем то, что ждет нас впереди, но эти четыре дня были просто первоклассными. Мы сделали перерыв, и теперь мы готовы провести остаток сезона", — цитирует Клоппа The Independent.
20.01.2024 14:00
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Последние комментарии:
Рано говорить об этом. В январе всегда была просадка, кроме чемпионского сезона
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Надо признать, что перерывы никогда не шли на пользу Ливерпулю(
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КНЯЗЬ!!!
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