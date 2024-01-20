"Вест Хэм" не получит Смит-Роу

Эмиль Смит-Роу "Арсенал" не планирует отпускать полузащитника Эмиля Смит-Роу в аренду в "Вест Хэм".

Ранее на этой неделе стало известно, что "Вест Хэм" видит в Смит-Роу замену для Лукаса Пакеты, выбывшего на два месяца с травмой.

Утверждалось, что "молотобойцы" уже начали переговоры с "Арсеналом" насчет перехода 23-летнего англичанина на правах аренды до конца сезона.

Однако Evening Standard утверждает, что "Арсенал" не собирается отпускать Смит-Роу в январе, хотя Эмиль и отметился только одним появлением в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиге.

Сам Смит-Роу также не помышляет о смене клуба и настроен вернуть свое место в команде Микеля Артеты, оставив позади те проблемы со здоровьем, которые тревожили его на протяжении последних 18 месяцев.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 13:00

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  1. ben-arfa 20.01.2024 14:24 # ben-arfa
    Ему нужно уходить за практикой и набираться уверенности как это было с Лингардом

    (ответить)

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