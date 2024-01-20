"Вест Хэм" не получит Смит-Роу

"Арсенал" не планирует отпускать полузащитника Эмиля Смит-Роу в аренду в "Вест Хэм".

Ранее на этой неделе стало известно, что "Вест Хэм" видит в Смит-Роу замену для Лукаса Пакеты, выбывшего на два месяца с травмой.



Утверждалось, что "молотобойцы" уже начали переговоры с "Арсеналом" насчет перехода 23-летнего англичанина на правах аренды до конца сезона.



Однако Evening Standard утверждает, что "Арсенал" не собирается отпускать Смит-Роу в январе, хотя Эмиль и отметился только одним появлением в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиге.



Сам Смит-Роу также не помышляет о смене клуба и настроен вернуть свое место в команде Микеля Артеты, оставив позади те проблемы со здоровьем, которые тревожили его на протяжении последних 18 месяцев.