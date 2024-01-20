Хендерсон извинился перед геями и лесбиянками
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон повторно извинился перед ЛГБТ-сообществом.
Будучи одним из наиболее ярых сторонников ЛГБТ-сообщества в футболе, Хендерсон навлек на себя огромную критику, когда прошлым летом отправился в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм считается уголовным преступлением.
На этой неделе Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс" и первым делом счел нужным извиниться перед сексуальными меньшинствами, заверив, что никогда не поворачивался спиной к геям и лесбиянкам.
"Мои убеждения не изменились и никогда не изменятся".
"Шесть месяцев назад я сказал, что, если я кого-либо оскорбил или если люди чувствую, будто я их подвел, тогда я извинюсь, и сейчас я извинюсь снова".
"Я не изменился как личность и никогда не изменюсь", — цитирует Хендерсона BBC.
20.01.2024 12:00
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Последние комментарии:
Спасибо, обояшка.
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Стал чушпаном
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Извиняется за то, что решил уехать на заработки для своей семьи, перед теми, кто любит дерьмо месить. Красавчик
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Пацаны не извиняются
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Ну слава богу
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