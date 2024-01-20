Хендерсон извинился перед геями и лесбиянками

Джордан Хендерсон Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон повторно извинился перед ЛГБТ-сообществом.

Будучи одним из наиболее ярых сторонников ЛГБТ-сообщества в футболе, Хендерсон навлек на себя огромную критику, когда прошлым летом отправился в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм считается уголовным преступлением.

На этой неделе Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс" и первым делом счел нужным извиниться перед сексуальными меньшинствами, заверив, что никогда не поворачивался спиной к геям и лесбиянкам.

"Мои убеждения не изменились и никогда не изменятся".

"Шесть месяцев назад я сказал, что, если я кого-либо оскорбил или если люди чувствую, будто я их подвел, тогда я извинюсь, и сейчас я извинюсь снова".

"Я не изменился как личность и никогда не изменюсь", — цитирует Хендерсона BBC.


Метки Аль-Иттифак, Аякс, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 20.01.2024 12:22 # kukuruzko
    Спасибо, обояшка.

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  2. ganinilyha 20.01.2024 12:21 # ganinilyha
    Стал чушпаном

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  3. avfc10 20.01.2024 12:20 # avfc10
    Извиняется за то, что решил уехать на заработки для своей семьи, перед теми, кто любит дерьмо месить. Красавчик

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  4. dnssda 20.01.2024 12:08 # dnssda
    Пацаны не извиняются

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  5. mafia 20.01.2024 12:07 # mafia
    Ну слава богу

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