Хендерсон извинился перед геями и лесбиянками

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон повторно извинился перед ЛГБТ-сообществом.

Будучи одним из наиболее ярых сторонников ЛГБТ-сообщества в футболе, Хендерсон навлек на себя огромную критику, когда прошлым летом отправился в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм считается уголовным преступлением.



На этой неделе Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс" и первым делом счел нужным извиниться перед сексуальными меньшинствами, заверив, что никогда не поворачивался спиной к геям и лесбиянкам.



"Мои убеждения не изменились и никогда не изменятся".



"Шесть месяцев назад я сказал, что, если я кого-либо оскорбил или если люди чувствую, будто я их подвел, тогда я извинюсь, и сейчас я извинюсь снова".



"Я не изменился как личность и никогда не изменюсь", — цитирует Хендерсона BBC.