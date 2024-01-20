Тоуни все еще допускает свой уход из "Брентфорда" в январе

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что все еще допускает смену клуба в это трансферное окно.

В субботу Тоуни впервые сыграет в футбол после восьми месяцев дисквалификации за нарушение запрета на ставки.



Ранее Айвен уже говорил, что находится в долгу перед "Брентфордом", однако амбиции заставляют 27-летнего англичанина думать о большем.



"Каждый знает, что я был бы счастлив играть за команду топ-уровня, быть на вершине лиге и играть вместе с лучшими".



"В данный момент я игрок "Брентфорда", и когда настанет время для этого измениться — в это окно, в конце сезона или когда-либо еще, — то так тому и быть. Но прямо сейчас я игрок "Брентфорда", и на этом мой фокус", — сообщил Тоуни Daily Mail.