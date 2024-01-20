Клопп: "Эрикссон может на день сесть в мое кресло"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригласил бывшего наставника сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона посетить клуб с "Энфилда".

На прошлой неделе Эрикссон рассказал, что смертельно болен и что ему остается жить менее года.



В серии телевизионных интервью 75-летний швед также признался, что всю жизнь болеет за "Ливерпуль" и всегда хотел возглавить мерсисайдский клуб.



Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер, поигравший у Эрикссона в сборной Англии, уже намекнул в твиттере, что Свен-Йоран может стать главным тренером команды легенд "красных" в благотворительном матче на "Энфилде" в этом году, однако Клопп готов пойти дальше и на день уступить свое кресло коллеге.



"Я не знаю его. К сожалению, нет. Но я знаю его, не знакомясь с ним. Мы никогда не встречались".



"Да, разумеется, это очень трогательные новости, когда слышишь их. Я впервые услышал о его восхищении и любви к "Ливерпулю", а также о том, что он наш фанат всю свою жизнь".



"Я слышал, что сейчас говорят о матче легенд или вроде того. Это не моя зона ответственности, поэтому я не могу ничего сказать".



"Я лишь могу сказать, что ему абсолютно рады здесь, и он может на день сесть в мое кресло в моем кабинете и делать мою работу, если хочет. Это не проблема".



"Думаю, мы бы определенно могли пригласить его сюда, показать ему все и показать развитие клуба за последние годы".



"Он может приехать сюда и провести несколько замечательных часов здесь, я уверен насчет этого", — цитирует Клоппа The Independent.