Артета сравнил результаты "Арсенала" с луком

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сравнил результаты своей команды с репчатым луком.

К дерби против "Кристал Пэлас" в субботу "Арсенал" подходит на фоне трех поражений подряд, включая два в Премьер-Лиге, из-за чего "канониры" оказались отброшены на четвертое место в таблице.



По словам Артеты, он пытается докопаться до сути проблем своей команды и найти способ улучшить самый важный статистический показатель — забитые голы.



"Ты смотришь на статистику, и видишь что "Арсенал" первый по этому показателю, "Арсенал" первый по этому показателю, "Арсенал" первый по этому показателю. Но реальность такова, что мы выигрываем недостаточно матчей. Под этим что-то есть. Это как лук: первый слой, второй слой... Нам нужно добраться до сути, чтобы понять, из-за чего мы на самом деле побеждаем или проигрываем".



"Дело в маленьких деталях, гранях, а затем большое значение имеет игра в штрафных площадях. Мы должны исправить это. Будучи тренером, ты думаешь: "Да, я сделаю это, и все изменится". Но нет. Нам нужно найти что-нибудь еще, чтобы побеждать", — цитирует Артету The Guardian.