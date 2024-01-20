Клопп: "Не знаю, как мы смеем судить Хендерсона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп возмутился тем, как люди смеют судить полузащитника Джордана Хендерсона.

33-летнего Хендерсона нещадно критиковали, еще когда он покинул "Ливерпуль" и отправился в "Аль-Иттифак" полгода назад.



Новую волну критики Джордан вызвал в свой адрес на днях, когда сбежал из Саудовской Аравии и присоединился к "Аяксу", однако Клопп считает, что люди несправедливы с его бывшим подопечным.



"Нет, я не разговаривал с ним, но я рад за него, потому что похоже на то, что он счастлив. Это самое важное для меня".



"Люди были по-настоящему критичны к Хендо, когда сперва он уехал туда (в Саудовскую Аравию) и когда сейчас он возвращается. Я не знаю, как мы смеем всегда судить такого рода вещи".



"У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения. Порой наши решения идеальны, а порой это ощущается по-другому после того, как ты принял их".



"Это был на 100 процентов интересный опыт. Я разговаривал с ним, и с футбольной точки зрения это на 99 процентов было нормально. Это было начало кое-чего большого, и многие вещи еще нуждаются в развитии там, но он никогда не выступал с критикой".



"В то же время он подумал, что ему и его семье будет лучше вернуться в Европу, а "Аякс" — сенсационный клуб", — цитирует Клоппа Sky Sports.