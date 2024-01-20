Салах пропустит два ближайших матча египтян

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит два ближайших матча сборной Египта на Кубке Африки после того, как его травма была подтверждена.

Напомним, Салах был вынужденно заменен на исходе первого тайма матча египтян против Ганы на групповом этапе Кубка Африки в минувший четверг (2:2).



Из официального заявления Федерации футбола Египта следует, что углубленное обследование выявило у 31-летнего нападающего повреждение задней поверхности бедра.



Таким образом, теперь Салах пропустит матч против Кабо-Верде в рамках Группы B в ближайший понедельник и поединок 1/8 финала, если египтяне туда попадут.



Если прогноз египтян точен, Салах сможет вернуться в строй к четвертьфинальной стадии Кубка Африки 2-3 февраля.



В двух первых матчах группового этапа египтяне набрали только два очка, поэтому даже выход в плей-офф им не гарантирован.



Добавим, сборная Египта семь раз выигрывала Кубок Африки, но последний раз это случалось еще в 2010 — за год до дебюта Салаха на международном уровне.