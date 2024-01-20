21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл все три последних матча во всех соревнованиях и набрал только четыре очка из 15 последних доступных в Премьер-Лиге. В каждом из восьми предыдущих сезонов "Кристал Пэлас" неизменно проигрывал первое лондонское дерби в календарном году в рамках чемпионата. "Орлы" ни разу не уступили в трех последних выездах к "канонирам" при Рое Ходжсоне.



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус успевает решить свои проблемы со здоровьем. Могут вернуться и Александр Зинченко с Фабиу Виейра.



Вингер "Пэлас" Майкл Олисе все еще лечится, а Джордан Айю выступает на Кубке Африки. Джезуран Рак-Сакьи едва возобновил тренировки.



БРЕНТФОРД — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 20:30



"Брентфорд" проиграл семь из восьми последних матчей в Премьер-Лиге, включая все пять крайних. "Ноттингем Форест" одержал две победы в трех поединках чемпионата при Нуну Эшпириту Санту — против трех в 17 при ныне уволенном Стиве Купере ранее в этом сезоне. "Пчелы" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "лесниками" в чемпионате.



Нападающий Айвен Тоуни, наконец, отбыл свою восьмимесячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и, как было обещано, выйдет в стартовом составе "Брентфорда". Готов дебютировать за свой новый клуб Серхио Регилон. Итан Пиннок уже покинул лазарет, но Кристиану Нергору нужно больше времени.



Полузащитник "Форест" Морган Гиббс-Уайт пропустит до двух недель с травмой брюшных мышц. Дивок Ориги и Энтони Эланга также лечатся. Шесть игроков уехали в свои сборные.