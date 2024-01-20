Сунесс раскритиковал "Арсенал" за покупку Хаверца

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс раскритиковал "Арсенал" за покупку Кая Хаверца прошлым летом.

Прошлым летом "Арсенал" потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Хаверца из "Челси". Главный тренер "канониров" Микель Артета предпочитает использовать Кая в качестве атакующего полузащитника, однако 24-летний немец пока не освоился в своей новой команде.



Хаверц забил лишь пять голов в 29 матчах за "Арсенал", и Сунесс недоумевает, зачем Артета совершил столь крупное приобретение, имея схожего по типу игрока в лице Эмиля Смит-Роу.



"Смит-Роу? Мне он нравится. Это полузащитник, который врывается в штрафную, раздает умные передачи. Он хорош, когда ускоряется, и мне нравится это. От него исходит голевая угроза".



"И после этого Артета берет и тратит 60 миллионов фунтов. И на кого? Думаю, это справедливая критика".



"Когда строишь футбольную команду, ты стараешься укрепить наиболее слабую часть своей команды. Думаю, большинство людей согласится, что "Арсеналу" нужен другой нападающий, нежели Жезус".



"И ты берешь и покупаешь Кая Хаверца из "Челси" за большие деньги, когда у тебя есть доморощенный игрок, который ничуть не хуже".



"Эти 60 миллионов фунтов можно было направить на приглашение нападающего. Они могли бы пригласить нападающего другого типа", — сообщил Сунесс talkSPORT.