"Ньюкасл" нацелился на Амаду Онана

"Ньюкасл" определил полузащитника "Эвертона" Амаду Онана как решение своего кадрового кризиса в центре поля.

В данный момент "Ньюкасл" испытывает острый дефицит полузащитников, потому что Сандро Тонали дисквалифицирован, а Жоэлинтон ложится на операцию и в остатке сезона уже не сыграет.



Усугубляет ситуацию неопределенность с будущим Бруно Гимараэса, контракт которого содержит пункт об отступных в 100 миллионов фунтов и которого "сороки" могут продать для решения своих проблем с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Ранее "Ньюкасл" интересовался засидевшимся на скамейке запасных "Манчестер Сити" Калвином Филлипсом, однако "горожане" просят слишком большую арендную плату, и теперь клуб с "Сент-Джеймс Парк" сосредоточен на оцениваемом в 50 млн. фунтов Онана.



Летом 2022 Онана обошелся "Эвертону" в 33 млн. фунтов. Амаду исполняет ключевую роль в команде Шона Дайча, которая ведет отчаянную борьбу за выживание вопреки санкциям, накладываемым на мерсисайдский клуб за нарушения правил ФФП.



Дайч, естественно, не хочет терять Онана, однако из-за своих проблем с финансам "Эвертон" находится в уязвимом положении.



The Telegraph добавляет, что Онана, которого также сватают в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не чувствует себя комфортно в "Эвертоне" и открыт к уходу на повышение.