"Челси" решил вернуть Казадеи из "Лестера"

"Челси" решил отозвать полузащитника Чезаре Казадеи из аренды в "Лестере".

Сыграв несколько предсезонных матчей за "Челси", в августе Казадеи был направлен в аренду в "Лестер", где забил три гола в 25 поединка, но в рамках Чемпионшипа лишь восемь раз выходил в стартовом составе.



Решение "Челси" досрочно вернуть Казадеи связано вовсе не с дефицитом игровых минут 21-летнего итальянца.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" забирает Казадеи у лидеров Чемпионшипа, чтобы Чезаре стал частью команды Маурисио Почеттино на вторую половину сезона.



Помимо Премьер-Лиги, "Челси" продолжает выступать в Кубке Лиги и Кубке Англии — на носу у "синих" как раз кубковые матчи против "Мидлсбро" и "Астон Виллы", и еще один полузащитник лондонской команде не помешает.