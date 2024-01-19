Тоуни выйдет в старте "Брентфорда" и с капитанской повязкой

На первый матч после завершения своей дисквалификации нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни выйдет в стартовом составе и с капитанской повязкой.

Последний раз Тоуни играл в Премьер-Лиге 259 дней назад, потерпев с "Брентфордом" поражение 1:0 в гостях у "Ливерпуля" 6 мая. Вскоре после этого Айвен был дисквалифицирован FA на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки.



Однако с сентября Тоуни было позволено тренироваться с партнерами по "Брентфорду", поэтому наставник "пчел" Томас Франк чувствует, что Айвен готов сыграть против "Ноттингем Форест" в субботу.



"Он взбудоражен, словно это команда U-8. Я смотрю в его глаза и вижу очень сосредоточенного игрока".



"Завтра он выйдет в старте и будет капитаном команды. Я практически уверен, что он готов".



"Он обладает особенным характером. Великолепно, что такой человек с нами. Он дает нам энергию, улыбку, позитив, и это имеет огромное значение".



"Он увлекает людей за собой, и он хочет побеждать. Его возвращение придаст нам огромный импульс. Это словно новое приобретение. По моему мнению, он второй лучший нападающий в лиге", — цитирует Франка Sky Sports.



Также Франк выразил уверенность, что Тоуни не покинет "Брентфорд" в январе.



"С вероятностью в 99 процентов он останется здесь. Он очень предан нам и хочет помогать команде. Я разговаривал с ним вчера, и это единственное, что у него на уме. Мы оставляем эти ноль целых и сколько-то нам десятых на безумие в футболе — никогда нельзя исключать что-либо. Но у нас нет предложений насчет него. Ни одного", — добавил Франк.