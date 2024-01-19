Хендерсон отрицает, что отказался вернуться в Премьер-Лигу, чтобы не платить налоги

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что отказался от возвращения в Премьер-Лигу не по финансовым соображениям.

Накануне Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", перед этим расторгнув свой контракт с "Аль-Иттифаком", в котором он провел только полсезона.



Хендерсона также связывали с возвращением в Премьер-Лигу, что было бы чревато для него внушительными налоговыми издержками, потому что за полгода в Саудовской Аравии Джордан не успел утратить статус налогового резидента Британии.



Однако 33-летний англичанин уверяет, что уехал в Голландию не для того, чтобы сэкономить на налогах.



"Не верьте тому, что читаете в прессе. Это не связано ни с чем другим, кроме футбола".



"Я чувствовал, что это идеальная возможность перейти в столь огромный клуб и показать, что я пытался показывать всю свою жизнь, посвящая себя футболу".



"Здесь мне устроили невероятный прием, я ошеломлен этой возможностью оказаться в великом футбольном клубе и хочу отплатить за оказанное доверие".



"В ближайшие два с половиной года я буду стараться изо всех сил, чтобы вернуть клуб в колею и быть как можно успешнее", — цитирует Хендерсона Sky Sports.