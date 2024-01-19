Клопп "испытал шок" в момент травмы Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был шокирован травмой своего нападающего Мохамеда Салаха на Кубке Африки.
31-летний Салах, забивший 18 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне, получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Египта против Ганы в четверг вечером (2:2).
В данный момент Салах обследуется, однако тот факт, что Мохамед попросил замену, вызывает тревогу у Клоппа.
"Мы ничего не знаем насчет случившегося.
"В тот момент мы испытали шок. Он что-то почувствовал, и мы знаем, как редко Мо нуждается в замене, поэтому что-то случилось".
"Прямо сейчас у меня нет никакой информации. Я разговаривал с ним вчера вечером. Сейчас они проводят дополнительные медицинские тесты, после чего мы будем знать больше", — цитирует Клоппа The Independent.
19.01.2024 19:00
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