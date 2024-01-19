Клопп "испытал шок" в момент травмы Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был шокирован травмой своего нападающего Мохамеда Салаха на Кубке Африки.

31-летний Салах, забивший 18 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне, получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Египта против Ганы в четверг вечером (2:2).



В данный момент Салах обследуется, однако тот факт, что Мохамед попросил замену, вызывает тревогу у Клоппа.



"Мы ничего не знаем насчет случившегося.

"В тот момент мы испытали шок. Он что-то почувствовал, и мы знаем, как редко Мо нуждается в замене, поэтому что-то случилось".



"Прямо сейчас у меня нет никакой информации. Я разговаривал с ним вчера вечером. Сейчас они проводят дополнительные медицинские тесты, после чего мы будем знать больше", — цитирует Клоппа The Independent.