"Тоттенхэм" попрощался с Перишичем

Карьера Ивана Перишича в "Тоттенхэме" оказалась завершена после того, как "Хайдук" согласовал аренду хорватского вингера.

Перишич сыграл ровно 50 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода свободным агентом из "Интера" в 2022 году, забив один гол и отдав 14 результативных передач.



Перишич обнадеживающим образом начал этот сезон, сыграв в каждом из шести первых матчей "Тоттенхэма" и отдав две результативные передачи, однако в сентябре Иван перенес травму крестообразных связок колена.



Сейчас Перишич приближается к возвращению в строй, но остаток сезона 2023/24 проведет на родине в "Хайдуке".



А поскольку контракт Перишича истекает как раз в конце сезона, это означает, что 34-летний хорват уже не вернется в "Тоттенхэм".