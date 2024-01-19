"Вест Хэм" насчет переговоры по Филлипсу и Смит-Роу

"Вест Хэм" вступил в переговоры насчет аренды полузащитников Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" и Эмиля Смит-Роу из "Арсенала".

"Сити" готов отпустить Филлипса за игровой практикой на остаток сезона, но требует арендную плату в размере 7 миллионов фунтов и полное покрытие зарплаты Калвина.



Как сообщает The Guardian, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес является большим поклонником таланта Филлипса и еще два года назад пытался заполучить Калвина, когда тот выступал за "Лидс".



В данный момент "Вест Хэм" пытается договориться с "Сити" о снижении арендной платы за Филлипса, которого также хотят "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Ювентус", "Атлетико" и "Барселона".



Параллельно с этим "Вест Хэм" обратился к "Арсеналу" насчет Смит-Роу. На два месяца потеряв Лукаса Пакету с травмой икроножной мышцы, Мойес хочет добавить своей команде игрока созидательного плана, и засидевшийся на скамейке "канониров" Эмиль видится "молотобойцам" подходящим вариантом.



Также "Вест Хэм" продолжает поиски нападающего, среди прочих рассматривая варианты с Сантьяго Хименесом из "Фейеноорда" и Армандо Бройей из "Челси", однако финансы "молотобойцев" в январе ограничены.