Бент считает, что "Арсеналу" лучше взять Тоуни, а не Бензема

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что "Арсеналу" нужно предпочесть Айвена Тоуни из "Брентфорда", а не Карима Бензема из "Аль-Иттихада".

Первая половина сезона продемонстрировала, что "Арсеналу" не хватает забивного нападающего. Габриэлю Жезусу и Эдди Нкетиа бомбардирское бремя оказалось не по плечу.



На этой неделе появилась информация, что "Арсенал" рассматривает возможность аренды 36-летнего Бензема, который не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, однако Бент считает 27-летнего Тоуни более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.



"Это зависит от того, мыслит их клуб краткосрочно или долгосрочно. Стало бы приглашение Бензема риском? Не особо, потому что он один из лучших нападающих, что мы когда-либо видели, и это факт".



"Но если вы ориентируетесь на долгосрочную перспективу, а модель "Арсенала" заточена на приобретение молодых игроков, то на Тоуни — хотя он уже не так молод — можно положиться на следующие четыре-пять лет".



"Если вы пригласите Бензема до конца сезона, то летом эта проблема возникнет снова, а Тоуни к тому времени уже может быть продан — например, в "Челси".



"Наверное, я бы предпочел долгосрочный вариант с Тоуни, но кто бы ни заполучил Бензема до конца сезона... Вау, он будет невероятен", — сообщил Бент talkSPORT.