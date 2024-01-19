"Сити" грозит исключение из Премьер-Лиги, как минимум

Бывший финансовый советник "Манчестер Сити" Стефан Борсон заявил, что исключение из Премьер-Лиги — это минимальное наказание, которому будут подвергнуты "горожане", если их вину в нарушении правил финансового фейр-плей докажут.

На этой неделе исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс сообщил, что была назначена дата слушаний по делу "Сити", который обвиняется в 115 нарушениях правил ФФП в период с сезона 2010/11 по 2017/18.



Борсон считает, что санкции в отношении "Сити" могут быть крайне суровыми, однако Стефан предупреждает, что любому суду будет непросто вынести обвинительный приговор.



"Это дело совершенно другого масштаба (нежели в случае с "Эвертоном" и "Форест"). Если их вина будет доказана, это обернется исключением из дивизиона, как минимум, и насчет этого нет вопросов. Их подозревают в том, что махинации длились на протяжении 10-летнего периода".



"Если это будет доказано, то это очень серьезно. Никто бы не возразил насчет этого. Я уверяю вас, это обвинения самой серьезной природы".



"Для меня выглядит очень маловероятно, что такие люди и компании, которые причастны к этому, жульничали на протяжении 10 лет. Это будет очень громкое решение, если какой-либо суд или трибунал скажет, что такое количество людей вело себя нечестным образом и давало ложные показания", — сообщил Борсон talkSPORT.