"Сити" грозит исключение из Премьер-Лиги, как минимум
Бывший финансовый советник "Манчестер Сити" Стефан Борсон заявил, что исключение из Премьер-Лиги — это минимальное наказание, которому будут подвергнуты "горожане", если их вину в нарушении правил финансового фейр-плей докажут.
На этой неделе исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс сообщил, что была назначена дата слушаний по делу "Сити", который обвиняется в 115 нарушениях правил ФФП в период с сезона 2010/11 по 2017/18.
Борсон считает, что санкции в отношении "Сити" могут быть крайне суровыми, однако Стефан предупреждает, что любому суду будет непросто вынести обвинительный приговор.
"Это дело совершенно другого масштаба (нежели в случае с "Эвертоном" и "Форест"). Если их вина будет доказана, это обернется исключением из дивизиона, как минимум, и насчет этого нет вопросов. Их подозревают в том, что махинации длились на протяжении 10-летнего периода".
"Если это будет доказано, то это очень серьезно. Никто бы не возразил насчет этого. Я уверяю вас, это обвинения самой серьезной природы".
"Для меня выглядит очень маловероятно, что такие люди и компании, которые причастны к этому, жульничали на протяжении 10 лет. Это будет очень громкое решение, если какой-либо суд или трибунал скажет, что такое количество людей вело себя нечестным образом и давало ложные показания", — сообщил Борсон talkSPORT.
19.01.2024 15:00
Просмотров: 1335
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как и в случае с условными Киркоровым и Словом Пацана, долбоебы не Киркоров и создалеи гавно-сериала, а дауны которые это смотрят, на это ходят, за это платят. Так же и с МС, все знают, что это вонючая верблюжья помойка, которая уничтожила футбол взорвав рынок нефтяными арабскими бабками. Болеть за это дерьмо может тоже лишь дерьмо.
(ответить)
да заплатят всем и дело замято. это вам не эвертон какой-то.
(ответить)
Шейх-лярды раздаст, и все забудут
(ответить)
Какие махинации, завидуйте молча!
(ответить)
Пусть еще все 7 титулов вернут, по 3 Лфк и Мю, 1 Арсу!
Вот набухаюсь я потом от счастья)
(ответить)
лахи сосити
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий