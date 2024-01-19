"Бавария" хочет Триппьера

"Бавария" заинтересована в приобретении правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно.

Ранее в январе "Бавария" пригласила из "Тоттенхэма" защитника Эрика Дайера, и теперь главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель готов совершить еще один рейд на Премьер-Лигу.



По информации The Telegraph, на радаре у Тухеля находится Триппьер, который утвердился ключевым игроком "Ньюкасла" после своего перехода из "Атлетико" два года назад, хотя форма 33-летнего англичанина в последние недели не выдерживает никакой критики.



Вообще, Тухель ищет усиление для правого фланга обороны с прошлого лета, когда он почти соблазнил на переезд в Мюнхен Кайла Уолкера, но тот в последний момент передумал и решил остаться в "Манчестер Сити".



Объявив охоту за Триппьером, "Бавария" надеется воспользоваться известными проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей — "сороки" уже признали, что могут быть уязвимы к предложениям по своим лучшим игрокам.