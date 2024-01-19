"Бавария" хочет Триппьера

Киран Триппьер "Бавария" заинтересована в приобретении правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно.

Ранее в январе "Бавария" пригласила из "Тоттенхэма" защитника Эрика Дайера, и теперь главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель готов совершить еще один рейд на Премьер-Лигу.

По информации The Telegraph, на радаре у Тухеля находится Триппьер, который утвердился ключевым игроком "Ньюкасла" после своего перехода из "Атлетико" два года назад, хотя форма 33-летнего англичанина в последние недели не выдерживает никакой критики.

Вообще, Тухель ищет усиление для правого фланга обороны с прошлого лета, когда он почти соблазнил на переезд в Мюнхен Кайла Уолкера, но тот в последний момент передумал и решил остаться в "Манчестер Сити".

Объявив охоту за Триппьером, "Бавария" надеется воспользоваться известными проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей — "сороки" уже признали, что могут быть уязвимы к предложениям по своим лучшим игрокам.


Метки Бавария, Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2024 14:00

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  1. vyrentz 19.01.2024 15:47 # vyrentz
    сднарился

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  2. breadpeat 19.01.2024 14:47 # breadpeat
    Так он косячит в каждом матче, в каждом... потеря, недобежал, пропустил. Стиль баварии...

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  3. narcot 19.01.2024 14:41 # narcot
    тухелян - физрук?

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