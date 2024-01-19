"Бавария" хочет Триппьера
"Бавария" заинтересована в приобретении правого защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно.
Ранее в январе "Бавария" пригласила из "Тоттенхэма" защитника Эрика Дайера, и теперь главный тренер чемпионов Бундеслиги Томас Тухель готов совершить еще один рейд на Премьер-Лигу.
По информации The Telegraph, на радаре у Тухеля находится Триппьер, который утвердился ключевым игроком "Ньюкасла" после своего перехода из "Атлетико" два года назад, хотя форма 33-летнего англичанина в последние недели не выдерживает никакой критики.
Вообще, Тухель ищет усиление для правого фланга обороны с прошлого лета, когда он почти соблазнил на переезд в Мюнхен Кайла Уолкера, но тот в последний момент передумал и решил остаться в "Манчестер Сити".
Объявив охоту за Триппьером, "Бавария" надеется воспользоваться известными проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей — "сороки" уже признали, что могут быть уязвимы к предложениям по своим лучшим игрокам.
19.01.2024 14:00
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Последние комментарии:
сднарился
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Так он косячит в каждом матче, в каждом... потеря, недобежал, пропустил. Стиль баварии...
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тухелян - физрук?
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