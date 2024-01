Светская хроника за пятницу

Карима Бензема не будет в "Манчестер Юнайтед". Джеймс Мэддисон вернется к матчу против "Манчестер Сити". Жозе Моуриньо определился с новым местом работы. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в голкипере "Лацио" Иване Проведеле. (Quotidiano Sportivo)



"Юнайтед" имеет нулевой интерес к нападающему "Аль-Иттихада" Кариму Бензема. (HITC)



"Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к правому защитнику "Тоттенхэма" Педро Порро. Также на радаре у "горожан" полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис. (Football Insider)



"Эвертон" не собирается продавать полузащитника Амаду Онана в "Арсенал". (90min)



"Брентфорд" по-прежнему не собирается продавать нападающего Айвена Тоуни, хотят тот открыт к уходу на повышение в январе. (talkSPORT)



Огромная зарплата Карима Бензема может стать помехой к переходу нападающего "Аль-Иттихада" в "Арсенал" и "Челси". (Evening Standard)



"Челси" придется заплатить все 85.6 млн. фунтов отступных, чтобы заполучить нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в январе. (Goal)



"Ювентус" вышел из числа претендентов на полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. (Daily Mirror)



Шансы на переход Филлипса в "Ньюкасл" крайне малы. (Daily Mail)



"Вест Хэм" имеет хорошие шансы заполучить Филлипса. (Evening Standard)



Крайний защитник "Ньюкасла" Хавьер Манкильо договаривается о переходе в "Сельту". (Daily Mail)



Клубы из Саудовской Аравии готовы возобновить интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху летом. (90min)



"Лидс" работает над выкупом защитника "Тоттенхэма" Джо Родона за 15 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт пропустит две недели с травмы брюшных мышц. (The Athletic)



Плеймейкер "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон может вернуться после травмы колена к матчу Кубка Англии против "Сити" 26 января. (The Telegraph)



Жозе Моуриньо согласился стать главным тренером "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии. (Daily Mirror)



Трой Дини был уволен с поста главного тренера "Форест Грин" из Лиги Два после всего шести матчей. За считанные часы до этого FA наказала Дини дисквалификацией на четыре матча и штрафом в 1,500 фунтов за оскорбление арбитра. (Sky Sports)



Капитализация "Юнайтед" за день рухнула на 200 млн. долларов после снижения прогноза клуба по доходам. (The Independent)



"Юнайтед" заплатил банку Raine Group 25 млн. фунтов за посредничество в процессе поисков покупателей на клуб. (Manchester Evening News)