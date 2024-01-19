"Тоттенхэм" договаривается о покупке Нусы

Антонио Нуса "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Брюгге" о приобретении вингера Антонио Нусы.

В это трансферное окно "Тоттенхэм" укрепил свой состав уже двумя игроками, купив защитника Раду Дрэгушина из "Дженоа" и арендовав нападающего Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

Однако "Тоттенхэм" не уходит с рынка и сейчас работает над трансфером Нусы, интерес к которому из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом, когда "Челси" сделал запрос насчет Антонио.

"Брюгге" надеется выручить за Нусу 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов), а также требует, чтобы 18-летний игрок сборной Норвегии остался в бельгийском клубе до конца сезона 2023/24.

Таким образом, Нуса может стать инвестиций "Тоттенхэма" уже на следующий сезон. Интерес к Антонио также проявляют другие клубы, но "шпоры" делают все возможное, чтобы опередить конкурентов и как можно скорее согласовать сделку.

Нуса выступает за "Брюгге" после своего перехода из "Стабека" в 2021 году, забив три гола и отдав три результативные передачи в 26 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.


Метки Брюгге, Нуса, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 19.01.2024 13:36 # chelsiukpro
    Слабая статистика этого парня! В Англий может за 26 матчей и не забить не одного

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  2. slavaukraine 19.01.2024 12:32 # slavaukraine
    Леви зверь.

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