"Тоттенхэм" договаривается о покупке Нусы

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Брюгге" о приобретении вингера Антонио Нусы.

В это трансферное окно "Тоттенхэм" укрепил свой состав уже двумя игроками, купив защитника Раду Дрэгушина из "Дженоа" и арендовав нападающего Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".



Однако "Тоттенхэм" не уходит с рынка и сейчас работает над трансфером Нусы, интерес к которому из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом, когда "Челси" сделал запрос насчет Антонио.



"Брюгге" надеется выручить за Нусу 30 миллионов евро (25.7 млн. фунтов), а также требует, чтобы 18-летний игрок сборной Норвегии остался в бельгийском клубе до конца сезона 2023/24.



Таким образом, Нуса может стать инвестиций "Тоттенхэма" уже на следующий сезон. Интерес к Антонио также проявляют другие клубы, но "шпоры" делают все возможное, чтобы опередить конкурентов и как можно скорее согласовать сделку.



Нуса выступает за "Брюгге" после своего перехода из "Стабека" в 2021 году, забив три гола и отдав три результативные передачи в 26 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.