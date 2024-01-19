"Юнайтед" планирует обновить линию обороны летом
"Манчестер Юнайтед" планирует осуществить масштабное обновление своей линии обороны грядущим летом.
В данный момент "Юнайтед" все еще ожидает, когда Премьер-Лига одобрит покупку сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба.
Рэтклифф также получит контроль над футбольными операциями "Юнайтед", и ESPN может подтвердить, что "красные дьяволы" уже разрабатывают планы на летнее трансферное окно.
Особое внимание Рэтклиффа и его соратников будет приковано к линии обороны, потому что контракты Рафаэля Варана и Джонни Эванса истекают в конце сезона. Если насчет Виктора Линделефа и Харри Магуайра поступят хорошие предложения, то "дьяволы" не будут стоять у них на пути.
"Юнайтед" уже составил шорт-лист из центральных защитников на замену, включив в свой список Джаррада Брантуэйта из "Эвертона", Маттейса Де Лигта из "Баварии" и Жан-Клера Тодибо из "Ниццы". Также на радаре у "дьяволов" находится правый защитник "Галатасарая" Саша Боэ.
19.01.2024 11:00
Просмотров: 986
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ждём.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий