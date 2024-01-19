Возвращение Де Брюйне — решающий фактор в чемпионской гонке?

Кевин Де Брюйне триумфально вернулся после травмы, отдав голевую передачу в кубковом матче с "Хаддерсфилдом" и перевернув игру с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге. Возвращение бельгийца может стать фактором, способным спасти сезон "Манчестер Сити", который в какой-то момент пошел по неудачному для "горожан" сценарию — в чемпионате, как минимум.

"Сити" остался без Де Брюйне после первого же матча в сезоне Премьер-Лиги 2023/24. Его возвращение вышло поистине великолепным — Кевин появился со скамейки в поединке с "Ньюкаслом" при счете 2:1 в пользу "сорок" и перевернул игру голом и результативной передачей, добыв волевую победу для "горожан".



Увидев такое представление от бельгийца, конкуренты "Сити" в чемпионской гонке должны были приуныть, так как последние выступления "горожан" намекали на то, что шансы на чемпионство появляются как минимум у "Арсенала", "Ливерпуля" и "Виллы". Но с таким Де Брюйне "Сити" способен вернуться к стабильному набору очков.



Когда Де Брюйне получил травму задней поверхности бедра в матче против "Бернли" в августе, это открыло интригующую возможность. Как "Сити" будет обходиться без своего главного созидателя?



Поначалу у "горожан" все было хорошо: они выиграли свои первые шесть матчей в Премьер-Лиге, а также Суперкубок Европы. Однако за поражением от "Ньюкасл" в Кубке Лиги последовали поражения в Премьер-Лиге от "Вулверхэмптона" и "Арсенала", а затем еще более длительная серия потерь очков в ноябре и декабре. "Сити" выиграл только один из шести матчей Премьер-Лиги до клубного Чемпионата Мира в декабре, в результате чего утратил лидерство в таблице, а на некоторое время даже опустился на пятое место.



Победы над "Эвертоном", "Шеффилд Юнайтед" и "Ньюкаслом" помогли "Сити" подняться на второе место, с перспективой обойти "Ливерпуль" за счет матча в запасе. Неудачная игра "Арсенала" и нестабильность "Ливерпуля" — те факторы, которые учитывали букмекеры, сохранявшие "горожан" фаворитом сезона даже в момент, когда "горожане" выпали из топ-4. Но после феерического возвращения Де Брюйне в игре с "сороками" коэффициент на чемпионство "Сити" резко упал, а вероятность завоевания титула командой Гвардиолы выросла в два раза.



Ни для кого не секрет, что Де Брюйне — творческий игрок. На пути "Сити" к треблу в прошлом сезоне Кевин провел 49 матчей, создал 137 моментов (99 из них в открытой игре) и 44 больших момента (шанс, при использовании которого атакующая команда обычно должна забивать). Его 28 результативных передач — это на восемь больше, чем у игрока, следующего по "ассистам" в топ-5 лучших лиг Европы (Лионель Месси — 20), на 12 больше, чем у любого другого игрока Премьер-Лиги (Мохамед Салах — 16) и на 15 больше, чем у любого другого игрока "Сити". Им был Рияд Махрез (13 "ассистов"), перешедший в саудовскую лигу прошлым летом.



Из оставшихся игроков "Сити" Джек Грилиш стал вторым по количеству результативных передач во всех соревнованиях в прошлом сезоне (11), но самое значительное расхождение заключалось в созданных больших моментах. Как уже упоминалось, Де Брюйне был ответственен за 44 больших момента во всех соревнованиях в сезоне 2022/23, что почти в три раза больше, чем у следующего по результативной полезности игрока "Сити", которым был Грилиш (16).



Это показывает, как много креативности было потеряно, когда Де Брюйне покинул поле "Терф Мур" с травмой. Но действительно ли это повлияло на способность "Сити" создавать моменты и забивать голы, или в его отсутствие активизировались другие игроки?



В среднем в прошлом сезоне Де Брюйне создавал 3.4 шанса за 90 минут (из них 2.4 при открытой игре), 1.1 больших шанса и отдавал 0.7 голевых передач за игру. Тем не менее, в этом сезоне "Сити" распределил креативность иначе: их лучшим игроком по шансам, созданным на 90 минут (не считая четырех матчей Де Брюйне), является Хулиан Альварес (2.8), а Грилиш лидирует по шансам, созданным в открытой игре на 90 минут (2.4 — совпадение с Де Брюйне в прошлом сезоне). Жереми Доку лидирует по результативным передачам — 0.6 за 90 минут.



"Сити" с легкостью прошел свою группу Лиги Чемпионов и без проблем выиграл клубный Чемпионат Мира в прошлом месяце, так что давайте посмотрим конкретно на Премьер-Лигу.



К середине сезона "Сити" забил 48 голов (2.4 за матч), нанес 311 ударов (16.4 за матч) и создал 49 больших моментов (2.6 за матча). Сравните это с прошлым сезоном, когда они забили 94 гола (2.5 за матч), нанесли 600 ударов (15.8 за матч) и создали 103 хороших момента (2.7 за матч). Таким образом, "Сити" забивает практически столько же, и на самом деле у них даже немного больше моментов за игру, хотя следует отметить, что Де Брюйне также пропустил шесть из 38 поединков чемпионата в прошлом сезоне.



Но статистика статистикой, а не стоит забывать об умении Де Брюйне забивать важные голы, о котором он сходу напомнил в матче с "Ньюкаслом". Никакая статистика не отобразит то влияние, которое имеет Де Брюйне на игру "Сити" в моменты, когда не получается пройти оборону противника за счет коротких передач. Его стандарты, дальние удары и разрезающие передачи в штрафную — это мощнейшее оружие, которое часто оказывает решающее влияние именно в матчах, когда игра у "горожан" не ладится.



Один человек, который должен быть очень рад возвращению Де Брюйне, — это Эрлинг Холанд. В прошлом сезоне Холанд забил восемь голов в Премьер-Лиге с передач Де Брюйне — только три игрока забили голов больше с передач одного ассистента в прошлом сезоне, то есть их связка входит в топ-5 в дивизионе.

Нет никаких сомнений в том, что Гвардиола, скорее, предпочел бы иметь в своем распоряжении Де Брюйне, чем его отсутствие, и Кевин вполне может стать катализатором для завоевания еще одного титула (и, возможно, даже еще одного требла) в течение следующих нескольких месяцев.



Можно говорить о том, что в отсутствие Кевина активизируются другие игроки, и у "Сити" появляется несколько потенциальных лидеров (Доку, Силва, Родри, Альварес), но — лишь до таких матчей как с "Ньюкаслом", когда Де Брюйне ярко демонстрирует свои суперспособности. Именно таких голов и результативных передач "на ровном месте" не хватало в проигранных "Сити" матчах с "Виллой", "Вулверхэмптоном" и "Арсеналом".

Де Брюйне — игрок, который способен "сделать разницу", и в наши дни в Премьер-Лиге не так уже много таких футболистов. Даже сейчас, когда его форма далека от оптимальной, бельгиец способен на многое, и его возвращение, кроме всего прочего, будет иметь и психологический эффект на команду. Особенно — после столь невероятного "камбэка" в игре с "Ньюкаслом".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru