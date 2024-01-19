Жоэлинтон, возможно, уже не сыграет за "Ньюкасл"

Полузащитник Жоэлинтон, возможно, уже сыграл свой последний матч в карьере за "Ньюкасл".

Daily Mail может подтвердить, что на следующей неделе Жоэлинтону предстоит операция на бедре, которое он повредил в победном для "Ньюкасла" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Сандерленда" ранее в январе (0:3).



Восстановление после операции растянется на месяцы, и в остатке сезона 2023/24 Жоэлинтон уже не сыграет. Однако это не единственная проблема для "Ньюкасла" в случае с 27-летним бразильцем.



Нюанс также в том, что сейчас у Жоэлинтона остается только 18 месяцев по тому шестилетнему контракту, который он подписал в момент перехода из "Хоффенхайма" за 40 миллионов фунтов в 2019 году.



Жоэлинтон является ключевым игроком для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау, однако переговоры о новом контракте находятся в тупике — запросы игрока по зарплате превышают возможности клуба.



Жоэлинтон готов продлить отношения с "Ньюкаслом", только если станет самым высокооплачиваемым игроком на "Сент-Джеймс Парк", и сложившаяся ситуация может подтолкнуть "сорок" к продаже бразильца грядущим летом.



Более того, "Ньюкасл" уже составил шорт-лист полузащитников на замену Жоэлинтону, и этот список включает в себя Филипа Биллинга из "Борнмута".