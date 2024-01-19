"Вилла" сделала предложение по Моргану Роджерсу

"Астон Вилла" сделала предложение о покупке вингера "Мидлсбро" Моргана Роджерса, который является целью номер один бирмингемского клуба на зимнее трансферное окно.

Роджерс присоединился к "Мидлсбро" только прошлым летом, перебравшись в команду Майкла Кэррика из "Манчестер Сити".



С тех пор 21-летний англичанин утвердился основным игроком "Боро", забив два гола и отдав пять результативных передач в 25 матчах Чемпионшипа.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери рассматривает Роджерса своей целью номер один на январь и не собирается отступать после того, как стартовое предложение насчет Моргана было отклонено "речниками", сообщает The Guardian.



Несмотря на то, что "Боро" не желает продавать свою восходящую звезду, сам Роджерс испытывает восторг от возможности поработать с Эмери.



Вообще, "Вилла" находится в поисках усиления фланговой игры с прошлого лета. Бирмингемцы также следят за Джонатаном Роу из "Норвича" и недавно подписавшим новый контракт с "Атлетиком" Нико Уильямсом.