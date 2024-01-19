"Фулхэм" сделал предложение по Андре
"Фулхэм" сделал предложение в 35 миллионов фунтов о приобретении полузащитника "Флуминенсе" Андре.
Ранее считалось, что "Фулхэм" рассматривает Андре в качестве замены для Жоау Палиньи, за которым с прошлого лета охотилась "Бавария".
Несмотря на то, что "Бавария" потеряла интерес к Палинье, и тот с высокой вероятностью останется в Западном Лондоне, "Фулхэм" все равно решил купить Андре.
Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, указанное предложение в 35 млн. фунтов включает в себя гарантированную сумму в 30 млн. фунтов и 5 млн. фунтов в виде бонусов.
При этом исполнительный директор "Фулхэма" Алистер Макинтош уже согласовал условия личного контракта с 22-летним бразильцем, лично посетив финал Кубка Либертадорес в конце прошлого года.
19.01.2024 07:00
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