"Фулхэм" сделал предложение по Андре

"Фулхэм" сделал предложение в 35 миллионов фунтов о приобретении полузащитника "Флуминенсе" Андре.

Ранее считалось, что "Фулхэм" рассматривает Андре в качестве замены для Жоау Палиньи, за которым с прошлого лета охотилась "Бавария".



Несмотря на то, что "Бавария" потеряла интерес к Палинье, и тот с высокой вероятностью останется в Западном Лондоне, "Фулхэм" все равно решил купить Андре.



Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс, указанное предложение в 35 млн. фунтов включает в себя гарантированную сумму в 30 млн. фунтов и 5 млн. фунтов в виде бонусов.



При этом исполнительный директор "Фулхэма" Алистер Макинтош уже согласовал условия личного контракта с 22-летним бразильцем, лично посетив финал Кубка Либертадорес в конце прошлого года.