Салах получил травму на Кубке Африки

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Египта на Кубке Африки.

Салах оказался на газоне в концовке первого тайма матча против Ганы, держась за свою левую ногу. Получив первую медицинскую помощь, Мохамед дал понять, что все равно не может продолжать игру и нуждается в замене.

Стоило 31-летнему Салаху покинуть поле, как египтяне пропустили уже спустя минуту, и теперь у них ни одной победы в двух первых матчах в Группе B.

После ничьей 2:2 против ганцев главный тренер сборной Египта Руй Витория заявил, что пока слишком рано делать прогнозы насчет повреждения Салаха.

"Конечно, мы обеспокоены, но мы надеемся, это не слишком серьезно", — приводит слова Витории Sky Sports.

Добавим, Салах забил 18 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне, включая 14 в Премьер-Лиге. В первом матче за Египет на Кубке Африки — против Мозамбика — Мохамед отличился один раз сам и отдал одну результативную передачу (2:2).




Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1663

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  1. drogba11cool 19.01.2024 07:36 # drogba11cool
    Если по игрокам черли судить, когда они травму задней поверхности бедра получали, то долго пропускали.
    Лузерпук без Салаха точно отстанет от КОРОЛЕЙ!

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  2. chelsea-69 19.01.2024 07:06 # chelsea-69
    Ебипетская сила

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  3. lahmatyj 19.01.2024 06:53 # lahmatyj
    Ну Клопп хотел, шоб он пораньше вернулся и сбродная проиграла. Приедет поломанный.

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  4. girasimus 19.01.2024 06:43 # girasimus
    Хоть отдохнёт.

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  5. xxa 19.01.2024 06:34 # xxa
    Здоровья Фараону

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  6. vals1702 19.01.2024 06:26 # vals1702
    пора заканчивать со сборной

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