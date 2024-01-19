Салах получил травму на Кубке Африки
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Египта на Кубке Африки.
Салах оказался на газоне в концовке первого тайма матча против Ганы, держась за свою левую ногу. Получив первую медицинскую помощь, Мохамед дал понять, что все равно не может продолжать игру и нуждается в замене.
Стоило 31-летнему Салаху покинуть поле, как египтяне пропустили уже спустя минуту, и теперь у них ни одной победы в двух первых матчах в Группе B.
После ничьей 2:2 против ганцев главный тренер сборной Египта Руй Витория заявил, что пока слишком рано делать прогнозы насчет повреждения Салаха.
"Конечно, мы обеспокоены, но мы надеемся, это не слишком серьезно", — приводит слова Витории Sky Sports.
Добавим, Салах забил 18 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне, включая 14 в Премьер-Лиге. В первом матче за Египет на Кубке Африки — против Мозамбика — Мохамед отличился один раз сам и отдал одну результативную передачу (2:2).
19.01.2024 06:00
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Если по игрокам черли судить, когда они травму задней поверхности бедра получали, то долго пропускали.
Лузерпук без Салаха точно отстанет от КОРОЛЕЙ!
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Ебипетская сила
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Ну Клопп хотел, шоб он пораньше вернулся и сбродная проиграла. Приедет поломанный.
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Хоть отдохнёт.
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Здоровья Фараону
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пора заканчивать со сборной
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