Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс"

Джордан Хендерсон Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", проведя в "Аль-Иттифаке" менее шести месяцев.

Прошлым летом Хендерсон покинул "Ливерпуль" и, поддавшись уговорам Стивена Джеррарда, отправился в "Аль-Иттифак".

Однако Джордан быстро разочаровался в Саудовской Аравии, после чего договорился с "Аль-Иттифаком" о досрочном прекращении своего контракта, от которого оставалось еще два с половиной года.

Став свободным агентом, 33-летний англичанин, сыгравший в саудовской лиге только 17 матчей, перебрался в "Аякс", с которым заключил контракт до 2026 года.

"С грустью сообщаю, что я немедленно покидаю "Аль-Иттифак". Это было непростое решение, но я чувствую, что так лучше всего для меня и моей семьи".

"Я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить клуб и фанатов за всю их поддержку на протяжении моего периода там. Я по-настоящему чувствовал их любовь с первого дня".

"Я продолжу за вами следить и надеяться на ваш успех. Удачи в будущем", — написал Хендерсон в социальных сетях.

Добавим, Хендерсон провел в "Ливерпуле" 12 лет. Будучи купленным у "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов в 2011 году, прошлым летом Джордан принес "красным" 12 млн. фунтов. За эти 12 сезонов полузащитник сыграл 492 матча, забив 33 гола, отдав 57 результативных передач и завоевав семь трофеев.

Джордан Хендерсон


Метки Аль-Иттифак, Аякс, трансферы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 368

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 19.01.2024 00:33 # ian
    новость для фансайта чёрли

    (ответить)

  2. hachidlo 19.01.2024 00:32 # hachidlo
    Бабусь весь день, всю предыдущую ветку терпела, как гей Хендерсон в окружении муслимчиков, ждала новый трэд, чтобы запостить "шо там у хохлов?".
    Единственный вопрос назревает: "А ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ???"

    (ответить)

  3. narcot 19.01.2024 00:29 # narcot
    пёсик из юрты




    18.01.2024 23:28 #
    zaeba1l

    Да, не я не волкодав.. Я скорее гончая.. ТАЗЫ казахская.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105280/?c=1#c7882892

    (ответить)

  4. sausage 19.01.2024 00:29 # sausage
    Вчера исполнилось 370 лет, как хохлы легли под Россию.
    8(18) января 1654 г. состоялось собрание представителей запорожского казачества (Переяславская рада) во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было принародно принято решение о подданстве казаков царю Алексею Михайловичу, скреплённое присягой на верность, а также о вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства на правах автономии.
    Во время церемонии Б. Хмельницкий выразил пожелание, чтобы русские послы тоже принесли присягу от лица Русского царя, но был послан на хуй с мотивировкой, что царь не присягает своим подданным.

    Так у хохлов родился комплекс неполноценности по отношению к России.

    (ответить)

  5. sausage 19.01.2024 00:28 # sausage
    Удачи легенде! Надеюсь поднимет Аякс опять на вершину.
    PS Мяч винтажный на фото зачётный.

    (ответить)

  6. vagifspurs 19.01.2024 00:23 # vagifspurs
    Эта новость не заслуживает даже поста в этой мусорке под названием фапл, а после того, как начали комменты удалять, этот сайт стремительно потеряет свою актуальность. Если Михайло еще жив, он должен ради искупления своих грехов подарить айфон Джо Харту, а после покаяться и не трогать комментарии на фапл.сру

    (ответить)

  7. beshlei 19.01.2024 00:22 # beshlei
    При чем здесь АПЛ?

    (ответить)

  8. narcot 19.01.2024 00:10 # narcot
    нидерландская команда вне зоны еврокубков)) вот он уровень портовых бегунков

    (ответить)

  9. suddenly 19.01.2024 00:09 # suddenly
    Игрок из саудовской лиги переходит в голландскую и при этом ни один английский клуб им не интересовался и не рассматривал его к приобретению. И что тогда эта новость на сайте про АПЛ делает, да ещё и на главной?

    (ответить)

  10. skydreams 19.01.2024 00:09 # skydreams
    очередной топчик, как Мане, Вейналдум, Ориги, Минамина и прочие. какой же Клопп гений, это невообразимо конечно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: