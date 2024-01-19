Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", проведя в "Аль-Иттифаке" менее шести месяцев.

Прошлым летом Хендерсон покинул "Ливерпуль" и, поддавшись уговорам Стивена Джеррарда, отправился в "Аль-Иттифак".



Однако Джордан быстро разочаровался в Саудовской Аравии, после чего договорился с "Аль-Иттифаком" о досрочном прекращении своего контракта, от которого оставалось еще два с половиной года.



Став свободным агентом, 33-летний англичанин, сыгравший в саудовской лиге только 17 матчей, перебрался в "Аякс", с которым заключил контракт до 2026 года.



"С грустью сообщаю, что я немедленно покидаю "Аль-Иттифак". Это было непростое решение, но я чувствую, что так лучше всего для меня и моей семьи".



"Я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить клуб и фанатов за всю их поддержку на протяжении моего периода там. Я по-настоящему чувствовал их любовь с первого дня".



"Я продолжу за вами следить и надеяться на ваш успех. Удачи в будущем", — написал Хендерсон в социальных сетях.



Добавим, Хендерсон провел в "Ливерпуле" 12 лет. Будучи купленным у "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов в 2011 году, прошлым летом Джордан принес "красным" 12 млн. фунтов. За эти 12 сезонов полузащитник сыграл 492 матча, забив 33 гола, отдав 57 результативных передач и завоевав семь трофеев.



