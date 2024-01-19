Хендерсон сменил "Аль-Иттифак" на "Аякс"
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон официально присоединился к "Аяксу", проведя в "Аль-Иттифаке" менее шести месяцев.
Прошлым летом Хендерсон покинул "Ливерпуль" и, поддавшись уговорам Стивена Джеррарда, отправился в "Аль-Иттифак".
Однако Джордан быстро разочаровался в Саудовской Аравии, после чего договорился с "Аль-Иттифаком" о досрочном прекращении своего контракта, от которого оставалось еще два с половиной года.
Став свободным агентом, 33-летний англичанин, сыгравший в саудовской лиге только 17 матчей, перебрался в "Аякс", с которым заключил контракт до 2026 года.
"С грустью сообщаю, что я немедленно покидаю "Аль-Иттифак". Это было непростое решение, но я чувствую, что так лучше всего для меня и моей семьи".
"Я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить клуб и фанатов за всю их поддержку на протяжении моего периода там. Я по-настоящему чувствовал их любовь с первого дня".
"Я продолжу за вами следить и надеяться на ваш успех. Удачи в будущем", — написал Хендерсон в социальных сетях.
Добавим, Хендерсон провел в "Ливерпуле" 12 лет. Будучи купленным у "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов в 2011 году, прошлым летом Джордан принес "красным" 12 млн. фунтов. За эти 12 сезонов полузащитник сыграл 492 матча, забив 33 гола, отдав 57 результативных передач и завоевав семь трофеев.
19.01.2024 00:05
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Последние комментарии:
новость для фансайта чёрли
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Бабусь весь день, всю предыдущую ветку терпела, как гей Хендерсон в окружении муслимчиков, ждала новый трэд, чтобы запостить "шо там у хохлов?".
Единственный вопрос назревает: "А ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ???"
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пёсик из юрты
18.01.2024 23:28 #
zaeba1l
Да, не я не волкодав.. Я скорее гончая.. ТАЗЫ казахская.
Источник: http://fapl.ru/posts/105280/?c=1#c7882892
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Вчера исполнилось 370 лет, как хохлы легли под Россию.
8(18) января 1654 г. состоялось собрание представителей запорожского казачества (Переяславская рада) во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было принародно принято решение о подданстве казаков царю Алексею Михайловичу, скреплённое присягой на верность, а также о вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства на правах автономии.
Во время церемонии Б. Хмельницкий выразил пожелание, чтобы русские послы тоже принесли присягу от лица Русского царя, но был послан на хуй с мотивировкой, что царь не присягает своим подданным.
Так у хохлов родился комплекс неполноценности по отношению к России.
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Удачи легенде! Надеюсь поднимет Аякс опять на вершину.
PS Мяч винтажный на фото зачётный.
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Эта новость не заслуживает даже поста в этой мусорке под названием фапл, а после того, как начали комменты удалять, этот сайт стремительно потеряет свою актуальность. Если Михайло еще жив, он должен ради искупления своих грехов подарить айфон Джо Харту, а после покаяться и не трогать комментарии на фапл.сру
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При чем здесь АПЛ?
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нидерландская команда вне зоны еврокубков)) вот он уровень портовых бегунков
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Игрок из саудовской лиги переходит в голландскую и при этом ни один английский клуб им не интересовался и не рассматривал его к приобретению. И что тогда эта новость на сайте про АПЛ делает, да ещё и на главной?
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очередной топчик, как Мане, Вейналдум, Ориги, Минамина и прочие. какой же Клопп гений, это невообразимо конечно
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