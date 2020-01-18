Агент опроверг слухи о том, что Мартиаля заставили тренироваться индивидуально

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля опроверг слухи о том, что его клиент был переведен на индивидуальные тренировки.

В четверг утром издание Daily Mail сообщило, что наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, недовольный недостаточными стараниями Мартиаля по возвращению в форму после болезни, заставил Антони заниматься отдельно от команды.



По словам агента Филиппа Ламболи, дело совершенно не в этом, а отсутствие Мартиаля связано с травмой бедра, о которой прежде ничего не было известно.



Теперь 28-летнему француза предстоит хирургическая процедура, которая исключает его уход из "Юнайтед" в январе.



"Сказанное насчет него является абсолютной ложью. Его не исключали из общей группы, и у него нет проблем с Эриком Тен Хагом. Антони уже девять сезонов в Манчестере, и он бы не продержался в клубе так долго, если бы не был отличным профессионалом".



"Ему просто предстоит небольшая операция на приводящих мышцах, что стоило сделать давно и что не позволяло играть ему в полную силу, поэтому сейчас он это исправит".



"Антони не уйдет (в январе) и останется до истечения своего контракта в июне", — сообщил Ламболи Sky Sports.