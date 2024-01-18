"Тоттенхэм" отправил Тангангу в "Миллуолл"

Яфет Танганга "Тоттенхэм" отправил своего защитника Яфета Тангангу в аренду в "Миллуолл" на правах аренды.

Первую половину этого сезона Танганга провел в аренде в "Аугсбурге", не сыграв ни минуты за клуб Бундеслиги.

В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" решил досрочно вернуть Яфета, и тот был сразу же перенаправлен в "Миллуолл", занимающий 16-е место в Чемпионшипе.

Как отмечает трансферный гуру Фабрицио Романо, арендное соглашение с "Миллуоллом" не предусматривает опции выкупа, а значит в конце сезона Танганга вернется в "Тоттенхэм", где у него будет оставаться еще 12 месяцев по контракту.

24-летний англичанин является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв 50 матчей за первую команду "шпор" после своего дебюта в 2020 году.


Метки аренда, Аугсбург, Миллуолл, Танганга, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 22:00

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  1. superglor 18.01.2024 22:30 # superglor
    Ахаха, 6ля помню как этого нигрилу пиарили в сериале от Амазон. Типа вот будущее поколение, звезда. А по факту просто оказался набранный по квоте.

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