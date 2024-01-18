"Тоттенхэм" отправил Тангангу в "Миллуолл"

"Тоттенхэм" отправил своего защитника Яфета Тангангу в аренду в "Миллуолл" на правах аренды.

Первую половину этого сезона Танганга провел в аренде в "Аугсбурге", не сыграв ни минуты за клуб Бундеслиги.



В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" решил досрочно вернуть Яфета, и тот был сразу же перенаправлен в "Миллуолл", занимающий 16-е место в Чемпионшипе.



Как отмечает трансферный гуру Фабрицио Романо, арендное соглашение с "Миллуоллом" не предусматривает опции выкупа, а значит в конце сезона Танганга вернется в "Тоттенхэм", где у него будет оставаться еще 12 месяцев по контракту.



24-летний англичанин является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв 50 матчей за первую команду "шпор" после своего дебюта в 2020 году.