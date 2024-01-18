Ориги может покинуть "Форест" в январе

Нападающий Дивок Ориги может прервать свою кошмарную аренду в "Ноттингем Форест" и уехать в МЛС.

Ориги вернулся в Премьер-Лигу только в заключительный день летнего трансферного окна, присоединившись к "Форест" на правах аренды из "Милана".



С тех пор Ориги сыграл только девять матчей за "Форест" в Премьер-Лиге, лишь дважды появившись в стартовом составе и не забив ни одного гола.



"Форест" даже принадлежит опция выкупа экс-игрока "Ливерпуля", однако может сложиться так, что 28-летний бельгиец прервет свое пребывание на "Сити Граунд" уже в январе.



По информации talkSPORT, к Ориги существует интерес из МЛС, и в данный момент Дивок размышляет над переездом за океан.