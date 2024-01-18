Рой Кин считает, что Фернандеш не годится на роль капитана МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что полузащитник Бруну Фернандеш не годится на роль капитана "красных дьяволов".

Прошлым летом Фернандеш был утвержден капитаном "Юнайтед", забрав повязку у защитника Харри Магуайра.



Однако Фернандеш довольно слабо проводит этот сезон, как и весь "Юнайтед". И у Кина есть большие вопросы к лидерским качествам 29-летнего португальца, которого регулярно упрекают за неподобающее поведение на футбольном поле.



"Если вы видели его на международном уровне, то там он ведет себя таким же образом. Значит дело не только в тренерах. Если бы он постоянно творил волшебство, ему бы можно было простить такие вещи".



"Но если ты делаешь такие вещи в команде, у которой не ладится игра, тогда это выделяется. И ты думаешь: "Ты убиваешь нас, ты дорого нам обходишься". Полагаю, если вы посмотрите, он делал это в каждой команде".



"Это стало чертой его характера. Это не так, что ему не хватает опыта. Леопард никогда не меняет свои привычки. Ему бы сходило это с рук, если бы "Юнайтед" выигрывал больше матчей, и он бы творил свое волшебство, как прежде", — цитирует Кина Daily Star.