"Ливерпуль" заинтересован в покупке Ганцко

Агент защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко подтвердил, что "Ливерпуль" заинтересован в приобретении его клиента.

Приглашение центрального защитника будет одним из приоритетов "Ливерпуля" в летнее трансферное окно, учитывая возраст Виргила Ван Дейка и истекающий контракт Жоэля Матипа.



И если верить агенту Браниславу Яшуреку, одним из рассматриваемых "Ливерпулем" вариантов является Ганцко. 26-летний игрок сборной Словакии выступает за "Фейеноорд" после своего перехода из "Спарты" в августе 2022 и сейчас помогает своему клубу держаться на втором месте в Эредивизии.



"Наше агентство находится в контакте не только с этими двумя клубами ("Ливерпулем" и ПСЖ), но и другими, которые следят за ситуацией Давида".



"Я даю 80-90 процентов на то, что Давид останется в Роттердаме, потому что "Фейеноорд" сражается за попадание в Лигу Чемпионов, и люди знают, что летом Давид все равно будет продан — возможно, даже дороже, чем сейчас".



"Это должен быть один из больших клубов. Он точно не перейдет из "Фейеноорда", который будет играть в Лиге Чемпионов, в клуб, который находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги".



"Мы верим, что летом Давид сделает выбор и выберет лучшее со спортивной точки зрения, как это было в случае со "Спартой", которую он предпочел другим командам. То же самое было в случае с "Фейеноордом", который он предпочел более выгодным в финансовом плане предложениям".



"Если он уйдет, это будет замечательно, потому что он перейдет в большой клуб. Но если нет, Давид будет рад остаться в Роттердаме", — цитирует Яшурека Liverpool Echo.