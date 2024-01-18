Каррагер предупредил "Сити" о "последствиях" за нарушения правил ФФП

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что "Манчестер Сити" рискует столкнуться с более серьезными последствиями за нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В минувший понедельник Премьер-Лига повторно обвинила "Эвертон" в нарушении правил ФФП, ранее в этом сезоне уже сняв 10 очков с "ирисок".



Одновременно с этим стало известно, что Премьер-Лига назначила дату слушаний по делу "Сити", который обвиняется в 115 нарушениях.



Каррагер чувствует, что "горожане" пытаются затянуть этот процесс и лишь отсрочить наказание, которое может быть очень строгим.



"Если подумать об "Эвертоне", то они совершили два нарушения, признав свою вину и подвергнувшись снятию 10 очков. Думаю, это много".



"Если подумать о "Манчестер Сити" с их 115 нарушениями, то в их случае последствия могут быть серьезнее, нежели в случае с "Эвертоном", с которого сняли 10 очков за одно нарушение — превышение лимита убытка в 105 миллионов фунтов".



"Манчестер Сити" мог бы сразу это исправить. Будь вы на их месте, вы бы захотели как можно скорее очистить свое имя, если бы ощущали несправедливость. Тот факт, что они затягивают процесс, только усугубляет ситуацию", —цитирует Каррагера Daily Mail.