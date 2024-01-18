Джеррард согласовал продление контракта с "Аль-Иттифаком" до 2027 года

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард согласился продлить свой контракт как главный тренер "Аль-Иттифака" на два года.

Джеррард возглавил "Аль-Иттифак" только прошлым летом, отправившись в Саудовскую Аравию спустя несколько месяцев после своего провала в "Астон Вилле".



С тех пор "Аль-Иттифак" демонстрирует довольно удручающие результаты, выиграв лишь один из 13 последних матчей.



Однако Джеррард не собирается следовать примеру полузащитника Джордана Хендерсона, который разочаровался в "Аль-Иттифаке" и поспешил ретироваться.



Более того, Джеррард согласился продлить свои отношения с "Аль-Иттифаком". Как сообщает The Athletic, теперь будущее 43-летнего англичанина с саудовским клубом связано до 2027 года.