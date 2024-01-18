Джеррард согласовал продление контракта с "Аль-Иттифаком" до 2027 года
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард согласился продлить свой контракт как главный тренер "Аль-Иттифака" на два года.
Джеррард возглавил "Аль-Иттифак" только прошлым летом, отправившись в Саудовскую Аравию спустя несколько месяцев после своего провала в "Астон Вилле".
С тех пор "Аль-Иттифак" демонстрирует довольно удручающие результаты, выиграв лишь один из 13 последних матчей.
Однако Джеррард не собирается следовать примеру полузащитника Джордана Хендерсона, который разочаровался в "Аль-Иттифаке" и поспешил ретироваться.
Более того, Джеррард согласился продлить свои отношения с "Аль-Иттифаком". Как сообщает The Athletic, теперь будущее 43-летнего англичанина с саудовским клубом связано до 2027 года.
18.01.2024 17:00
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Шейх!
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Джеррард хочет вывести "Виллу" в еврокубки
Источник: http://fapl.ru/posts/89635/?c=1
Клопп уверен, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"
Источник: http://fapl.ru/posts/90071/?c=1
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13.11.2021 23:35 #
ian
Фанаты теней Джерарда разбушевались не на шутку, их задевает то, что их легенды оказались никчемными тренеришками
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Источник: http://fapl.ru/posts/89519/?c=1
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Решил как лопух Хендерсон не терять бабки.
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