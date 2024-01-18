Джеррард согласовал продление контракта с "Аль-Иттифаком" до 2027 года

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард согласился продлить свой контракт как главный тренер "Аль-Иттифака" на два года.

Джеррард возглавил "Аль-Иттифак" только прошлым летом, отправившись в Саудовскую Аравию спустя несколько месяцев после своего провала в "Астон Вилле".

С тех пор "Аль-Иттифак" демонстрирует довольно удручающие результаты, выиграв лишь один из 13 последних матчей.

Однако Джеррард не собирается следовать примеру полузащитника Джордана Хендерсона, который разочаровался в "Аль-Иттифаке" и поспешил ретироваться.

Более того, Джеррард согласился продлить свои отношения с "Аль-Иттифаком". Как сообщает The Athletic, теперь будущее 43-летнего англичанина с саудовским клубом связано до 2027 года.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 784

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  1. van-dijk 18.01.2024 17:40 # van-dijk
    Шейх!

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  2. narcot 18.01.2024 17:09 # narcot
    Джеррард хочет вывести "Виллу" в еврокубки


    Источник: http://fapl.ru/posts/89635/?c=1



    Клопп уверен, что однажды Джеррард возглавит "Ливерпуль"


    Источник: http://fapl.ru/posts/90071/?c=1

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  3. narcot 18.01.2024 17:08 # narcot
    13.11.2021 23:35 #
    ian

    Фанаты теней Джерарда разбушевались не на шутку, их задевает то, что их легенды оказались никчемными тренеришками
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    Источник: http://fapl.ru/posts/89519/?c=1

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  4. suddenly 18.01.2024 17:04 # suddenly
    Решил как лопух Хендерсон не терять бабки.

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