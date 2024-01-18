Олдридж призвал "Ливерпуль" купить Гимараэса
Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж призвал мерсисайдский клуб купить полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.
На прошлой неделе исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс признал, что сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей может вынудить его клуб продать кого-нибудь из своих ведущих игроков.
Одним из таких игроков является Гимараэс, чей контракт, по слухам, предусматривает отступные в 99 миллионов фунтов, причем для приобретения Бруно достаточно сразу выплатить только треть этой суммы. И Олдридж не хочет, чтобы "Ливерпуль" упускал данную возможность.
"Бруно Гимараэс — хороший игрок, действительно хороший игрок. Он играет на той позиции, где, на мой взгляд, нам требуется усиление — даже с учетом того, что Эндо очень хорош. Но когда ты стремишься к совершенству, тебе нужно иметь по два игрока на каждую позицию".
"Это позиция, с которой у нас проблемы достаточно давно. Эндо начал проявлять себя, он привык к Премьер-Лиге. Но когда очень хорошие игроки становятся доступны, все ведущие команды пытаются их заполучить, и тебе нельзя оставаться в стороне. Посмотрим, что предпримет "Ливерпуль".
"Он по-настоящему хорошо выступает за "Ньюкасл". У "Ньюкасла" есть все эти деньги, но приятно видеть, что правила ФФП, наконец, начинают по-настоящему действовать. Надеюсь, это именно так", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.
18.01.2024 16:00
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Ньюкасл, в отличие от Ман Сити, заслуживает уважения за то, что пытается соблюдать ФФП. И не тратит миллиарды прикрывая их мутными схемами.
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