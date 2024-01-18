Олдридж призвал "Ливерпуль" купить Гимараэса

Бруно Гимараэс Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж призвал мерсисайдский клуб купить полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

На прошлой неделе исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс признал, что сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей может вынудить его клуб продать кого-нибудь из своих ведущих игроков.

Одним из таких игроков является Гимараэс, чей контракт, по слухам, предусматривает отступные в 99 миллионов фунтов, причем для приобретения Бруно достаточно сразу выплатить только треть этой суммы. И Олдридж не хочет, чтобы "Ливерпуль" упускал данную возможность.

"Бруно Гимараэс — хороший игрок, действительно хороший игрок. Он играет на той позиции, где, на мой взгляд, нам требуется усиление — даже с учетом того, что Эндо очень хорош. Но когда ты стремишься к совершенству, тебе нужно иметь по два игрока на каждую позицию".

"Это позиция, с которой у нас проблемы достаточно давно. Эндо начал проявлять себя, он привык к Премьер-Лиге. Но когда очень хорошие игроки становятся доступны, все ведущие команды пытаются их заполучить, и тебе нельзя оставаться в стороне. Посмотрим, что предпримет "Ливерпуль".

"Он по-настоящему хорошо выступает за "Ньюкасл". У "Ньюкасла" есть все эти деньги, но приятно видеть, что правила ФФП, наконец, начинают по-настоящему действовать. Надеюсь, это именно так", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.


Метки Гимараэс, Ливерпуль, Ньюкасл, Олдридж

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 16:00

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  1. gin 18.01.2024 16:58 # gin
    Ньюкасл, в отличие от Ман Сити, заслуживает уважения за то, что пытается соблюдать ФФП. И не тратит миллиарды прикрывая их мутными схемами.

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