Глэйзеры могут заставить Рэтклиффа продать свою долю в "Юнайтед"

Семейство Глэйзеров может заставить сэра Джима Рэтклиффа продать все свои акции "Манчестер Юнайтед".

В конце декабря "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба, и сейчас эта сделка стоимостью 1.3 млрд. фунтов все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Но даже когда одобрение поступит, и Рэтклифф станет полноценным совладельцем "Юнайтед", Глэйзеры сохранят за собой возможность изгнать британского миллиардера, при желании — уже в следующем году.



Как сообщает The Times, спустя 18 месяцев у Глэйзеров появится право целиком продать "Юнайтед" любой заинтересованной стороне, заставив Рэтклиффа также продать все свои акции.



Соответствующая договоренность, прописанная в соглашении с Рэтклиффом, оставляет Глэйзеров полноправными хозяевами "Юнайтед" и сохраняет за американским семейством возможность продать клуб как единое целое, а не частями.