Глэйзеры могут заставить Рэтклиффа продать свою долю в "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Семейство Глэйзеров может заставить сэра Джима Рэтклиффа продать все свои акции "Манчестер Юнайтед".

В конце декабря "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф согласовал покупку 25% акций клуба, и сейчас эта сделка стоимостью 1.3 млрд. фунтов все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги.

Но даже когда одобрение поступит, и Рэтклифф станет полноценным совладельцем "Юнайтед", Глэйзеры сохранят за собой возможность изгнать британского миллиардера, при желании — уже в следующем году.

Как сообщает The Times, спустя 18 месяцев у Глэйзеров появится право целиком продать "Юнайтед" любой заинтересованной стороне, заставив Рэтклиффа также продать все свои акции.

Соответствующая договоренность, прописанная в соглашении с Рэтклиффом, оставляет Глэйзеров полноправными хозяевами "Юнайтед" и сохраняет за американским семейством возможность продать клуб как единое целое, а не частями.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 511

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  1. narcot 18.01.2024 15:19 # narcot
    как же жиды е6ут ухехехехехехех

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  2. ab55khan 18.01.2024 15:02 # ab55khan
    санта-барбара) или 1248 серия)

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