Адебайор обвинил Онана в неуважении к Камеруну

Андре Онана Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Эммануэль Адебайор обвинил голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в неуважении к Камеруну.

Добившись специального разрешения от Федерации футбола Камеруна, Онана максимально отсрочил свой отъезд в сборную для участия в Кубке Африки — почти на две недели.

Это позволило 27-летнему голкиперу сыграть два лишних матча: против "Уигана" в Кубке Англии и против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.

В результате Онана освободился только за сутки до старта сборной Камеруна на Кубке Африки и матч против Гвинеи 15 января был вынужден пропуститm.

Матч против Гвинеи камерунцы завершили вничью 1:1, и тоголезец Адебайор склонен считать, что Онана подвел свою родину.

"Он проявил неуважение к Камеруну. Я сам был игроком вроде него, причем самым важным игроком в своей сборной, и я никогда не поступал подобным образом (приезжая в день матча)".

"Тот факт, что эта ситуация имеет место, говорит о проблеме — возможно, даже с Федерацией. Он крупно рискует, потому что от него отвернулись камерунские болельщики, а также многие африканские болельщики и, несомненно, некоторые члены команды", — цитирует Адебайор Daily Mirror.


Метки Адебайор, Кубок Африки, Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 812

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  1. narcot 18.01.2024 15:20 # narcot
    согласен

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  2. antisemit 18.01.2024 14:39 # antisemit
    Все правильно. Клуб, как основное место работы, у любого нормального футболиста всегда должен быть на первом месте в приоритете. А сборная - это так, баловство. Особенно африканская.

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  3. empry 18.01.2024 14:08 # empry
    > Адебайор
    >> обвинил
    >>> в неуважении

    Рыбак рыбака как говорится.

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