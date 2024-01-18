Адебайор обвинил Онана в неуважении к Камеруну
Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Эммануэль Адебайор обвинил голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в неуважении к Камеруну.
Добившись специального разрешения от Федерации футбола Камеруна, Онана максимально отсрочил свой отъезд в сборную для участия в Кубке Африки — почти на две недели.
Это позволило 27-летнему голкиперу сыграть два лишних матча: против "Уигана" в Кубке Англии и против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.
В результате Онана освободился только за сутки до старта сборной Камеруна на Кубке Африки и матч против Гвинеи 15 января был вынужден пропуститm.
Матч против Гвинеи камерунцы завершили вничью 1:1, и тоголезец Адебайор склонен считать, что Онана подвел свою родину.
"Он проявил неуважение к Камеруну. Я сам был игроком вроде него, причем самым важным игроком в своей сборной, и я никогда не поступал подобным образом (приезжая в день матча)".
"Тот факт, что эта ситуация имеет место, говорит о проблеме — возможно, даже с Федерацией. Он крупно рискует, потому что от него отвернулись камерунские болельщики, а также многие африканские болельщики и, несомненно, некоторые члены команды", — цитирует Адебайор Daily Mirror.
18.01.2024 14:00
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Последние комментарии:
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Все правильно. Клуб, как основное место работы, у любого нормального футболиста всегда должен быть на первом месте в приоритете. А сборная - это так, баловство. Особенно африканская.
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> Адебайор
>> обвинил
>>> в неуважении
Рыбак рыбака как говорится.
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