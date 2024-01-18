Адебайор обвинил Онана в неуважении к Камеруну

Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Эммануэль Адебайор обвинил голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в неуважении к Камеруну.

Добившись специального разрешения от Федерации футбола Камеруна, Онана максимально отсрочил свой отъезд в сборную для участия в Кубке Африки — почти на две недели.



Это позволило 27-летнему голкиперу сыграть два лишних матча: против "Уигана" в Кубке Англии и против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.



В результате Онана освободился только за сутки до старта сборной Камеруна на Кубке Африки и матч против Гвинеи 15 января был вынужден пропуститm.



Матч против Гвинеи камерунцы завершили вничью 1:1, и тоголезец Адебайор склонен считать, что Онана подвел свою родину.



"Он проявил неуважение к Камеруну. Я сам был игроком вроде него, причем самым важным игроком в своей сборной, и я никогда не поступал подобным образом (приезжая в день матча)".



"Тот факт, что эта ситуация имеет место, говорит о проблеме — возможно, даже с Федерацией. Он крупно рискует, потому что от него отвернулись камерунские болельщики, а также многие африканские болельщики и, несомненно, некоторые члены команды", — цитирует Адебайор Daily Mirror.